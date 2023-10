Beat Now - Kênh thông tin giải trí với 100 triệu lượt tiếp cận mỗi tháng

Đặc biệt đối với thế hệ Gen Z, những người sinh ra và lớn lên trong môi trường công nghệ, việc tiếp cận và chia sẻ thông tin nhanh chóng, hấp dẫn là một nhu cầu thiết yếu. Và đó chính là lý do tại sao Beat Now - kênh thông tin giải trí dành cho thế hệ Gen Z - đã trở thành một hiện tượng trên mạng xã hội với 100 triệu lượt tiếp cận mỗi tháng.



Cung cấp thông tin giải trí hấp dẫn cho Gen Z

Bắt đầu hoạt động từ tháng 05/2023, Beat Now là một Fanpage cung cấp thông tin, giải trí nhanh với mục tiêu đưa thông tin dưới góc nhìn hài hước, đời thường dễ tiếp cận đến đối tượng khán giả trẻ. Beat Now không chỉ cung cấp những tin tức mới về các chủ đề quan tâm của Gen Z như âm nhạc, phim ảnh, thời trang, du lịch, công nghệ... mà còn tạo ra một không gian trên mạng xã hội thoải mái, để mỗi members có thể chia sẻ về những câu chuyện của mình như những người bạn.

Đồng hành cập nhật những xu hướng mới cùng khán giả trẻ

Để đáp ứng nhu cầu của khán giả Gen Z, Beat Now luôn cập nhật những thông tin mới, nhanh nhất xoay quanh đời sống của Gen Z. Từ những sự kiện nổi bật trong showbiz, thể thao, xã hội... đến những xu hướng hot trong giới trẻ, Beat Now đều có mặt và tạo ra những content dí dỏm và gần gũi.

Các admin luôn tạo ra một không gian trên mạng xã hội thoải mái, để mỗi members có thể chia sẻ về những câu chuyện của mình như những người bạn. Beat Now không chỉ là một kênh thông tin, mà còn là một cộng đồng, nơi mà members có thể tự do bày tỏ quan điểm, cảm xúc, kinh nghiệm và ước mơ của mình. Beat Now cũng khuyến khích members tương tác và hỗ trợ lẫn nhau, để tạo ra một môi trường tích cực và thân thiện.

Không những thế cộng đồng về Gen Z này còn lan tỏa hình ảnh của những bạn trẻ tài năng, là tấm gương sáng để members học tập phát triển mỗi ngày. Bên cạnh đó, chia sẻ những bí quyết và kinh nghiệm của những bạn trẻ thành công, để members có thể áp dụng vào cuộc sống của mình.

Đi theo guồng xoay của Gen Z mỗi ngày. Beat Now luôn theo dõi và cập nhật những xu hướng mới trong giới trẻ, để đưa ra những nội dung phù hợp với sở thích và nhu cầu của members. Những sự kiện hay chủ đề nóng hổi trong xã hội đều có mặt Beat Now để giúp members có được cái nhìn toàn diện và chính xác về thế giới xung quanh.

Kênh thông tin giải trí uy tín với 100 triệu lượt tiếp cận mỗi tháng

Lượt tiếp cận là một chỉ số đo lường lượt tiếp cận của một cộng đồng trên mạng xã hội. Lượt tiếp cận cho biết được bao nhiêu người đã xem hoặc tương tác với nội dung của cộng đồng đó trong một khoảng thời gian nhất định. Reach cũng thể hiện cho tính lan truyền và sức ảnh hưởng của một cộng đồng trên mạng xã hội.

Với 100 triệu lượt tiếp cận mỗi tháng, Beat Now đã khẳng định được vị thế và uy tín của mình trong làng thông tin giải trí dành cho giới trẻ. Đây là một con số ấn tượng, khi mà không phải kênh thông tin nào cũng có thể đạt được. Những yếu tố đóng góp vào thành tích của Fanpage đó là:

Nội dung chất lượng, phù hợp với member: Beat Now luôn nghiên cứu và hiểu được những gì mà khán giả Gen Z quan tâm, mong muốn và cần biết. Không chỉ cung cấp những tin tức mới nhất, mà còn đưa ra những bình luận sâu sắc, phản ánh góc nhìn của giới trẻ. Beat Now cũng không ngại thử nghiệm những chủ đề mới lạ, hấp dẫn, để tạo ra những nội dung độc đáo và khác biệt.

Phủ sóng cộng đồng trên đa nền tảng: Không chỉ hoạt động trên một kênh truyền thông duy nhất, cộng đồng giải trí này còn mở rộng ra nhiều nền tảng khác nhau để tiếp cận với nhiều khán giả hơn như: YouTube, TikTok... với các loại hình nội dung khác nhau như video, ảnh, meme, story... để thu hút sự quan tâm và tương tác của members. Bằng cách này, Beat Now có thể tạo ra một hiệu ứng lan tỏa và kéo đẩy nhau giữa các nền tảng.

Admin tương tác và lắng nghe members: Không chỉ là một kênh thông tin đơn chiều, đây còn là một cộng đồng nơi mà members có thể tự do chia sẻ, giao lưu và học hỏi từ nhau. Admin của Beat Now luôn tương tác và lắng nghe members để hiểu được mong muốn và ý kiến của họ. Admin cũng thường xuyên tổ chức các cuộc thi, sự kiện, giveaway... để kích thích sự tham gia và gắn kết của members.

Luôn cải tiến nội dung mỗi ngày: Không bao giờ ngừng sáng tạo và cải tiến nội dung của mình, Beat Now luôn theo dõi và cập nhật những xu hướng mới nhất trong giới trẻ, để đưa ra những nội dung phù hợp với guồng xoay của Gen Z. Các admin ũng luôn lắng nghe và tiếp thu những góp ý và phản hồi của members, để hoàn thiện và nâng cao chất lượng nội dung

Với sứ mệnh mang lại những thông tin nhanh chóng, hấp dẫn và bổ ích cho members. Beat Now đã chứng minh được sức nóng của mình trong cộng đồng giới trẻ. Qua đó khẳng định chất lượng kênh trong cộng đồng các trang tin trên mạng xã hội.