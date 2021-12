Bé trai vô tư đùa với em gái, chỉ chậm vài giây là sự cố nguy hiểm xảy ra, thủ phạm là thứ bố mẹ nào cũng sắm cho con

Những chiếc băng đô, nơ cài tóc là vật dụng vô cùng quen thuộc với gia đình nào có con gái. Không thể phủ nhận sự xinh xắn, đáng yêu mà chúng mang lại cho các em bé, khiến những đứa trẻ trở nên đáng yêu và điệu đà hơn. Chính vì vậy, ngay từ lúc sinh ra, bố mẹ nào cũng sắm sẵn cả bộ sưu tập băng đô dể diện cho các bé nhà mình.

Thế nhưng, trong một vài tình huống, sự nguy hiểm lại ập đến khiến nhiều phụ huynh không lường trước được. Mới đây, một đoạn clip đã được lan truyền khắp mạng xã hội ghi lại khoảnh khắc bé trai đang trêu đùa với băng đô của em gái, thế nhưng chỉ suýt chút nữa là sự cố nguy hiểm đã xảy ra.

Cụ thể, khi đang đứng gần em gái, cậu bé sờ được chiếc nơ xinh xắn và nhanh chóng kéo nó lên. Đây là một dạng nơ được làm từ dây chun nên có tính co giãn, chiếc băng đô lập tức được kéo lên khá cao và đầu của bé gái sơ sinh cũng bị nhấc theo một chút. Ngay lúc này, một người lớn ở gần đó đã túm vội tay của bé trai.

Chỉ chậm vài giây là nguy hiểm xảy đến với bé gái

Do nghĩ đó là đồ chơi nên cậu bé ra sức giằng lấy. Thế nhưng may mắn là người lớn đã kịp lấy lại được và việc đầu tiên cần làm là tháo chiếc băng đô này ra khỏi đầu bé gái sơ sinh. Nhiều người thở phào vì chỉ vài giây thôi, nếu cậu bé thả tay ra thì không biết điều nguy hiểm gì sẽ xảy tới. Bên cạnh đó, không ít người nhận ra trên đầu bé gái bị lằn một vệt đỏ do sợi dây thun để lại.

Khoảnh khắc khiến nhiều người giật mình.

Dưới phần bình luận, cư dân mạng cảnh báo bố mẹ nên hết sức đề phòng khi trông chừng tụi nhỏ. Những đồ vật trang trí như băng đô, dây thun hay cặp tóc đều không xấu, thế nhưng lúc các bé chơi với nhau, nhiều khi vô tình sẽ dẫn đến những sự cố mà người lớn khó lường trước được. Bởi vậy, với các loại băng đô nên chọn loại mềm mại, nhẹ nhàng, không kéo giật hay co giãn quá mức, ngoài ra điều cần thiết nhất là nên trông chừng trẻ nhỏ, không rời mắt khỏi chúng bất cứ lúc nào.

"Xem mà hú hồn theo, suýt nữa thôi là móp trán bé sơ sinh chứ không đùa. Hai bé đều còn nhỏ nên cần sự giám sát của người lớn", ''Chắc đây sẽ là lần cuối bé gái được đeo băng đô'',... cư dân mạng để lại bình luận.

https://afamily.vn/be-trai-vo-tu-dua-voi-em-gai-chi-cham-vai-giay-la-su-co-nguy-hiem-xay-ra-thu-pham-la-thu-bo-me-nao-cung-sam-cho-con-20211220104337265.chn