Bác sĩ khám lại cho bệnh nhi sau phẫu thuật. Ảnh: BVCC

Bệnh nhi V.B.N. (13 tuổi, trú tại Quảng Ninh) nhập viện trong tình trạng đau bụng tăng dần, mệt lả sau khi bị sút bóng mạnh vào bụng khi chơi bóng đá sáng ngày 20/5/2026.

Theo gia đình, sau va chạm, bệnh nhi đau quanh rốn, đau tăng vùng thượng vị nhưng không nôn, không sốt. Đến tối cùng ngày, tình trạng đau bụng dữ dội hơn, cơ thể mệt nhiều nên được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Bãi Cháy.

Kết quả thăm khám, chụp CT ổ bụng cho thấy bệnh nhi có nhiều dịch tự do trong ổ bụng, chấn thương lách độ IV theo phân loại AAST, sốc mất máu do chấn thương bụng kín. Các bác sĩ nhanh chóng chỉ định phẫu thuật cấp cứu cắt lách, truyền máu và hồi sức tích cực.

Kíp phẫu thuật do BSCKII Nguyễn Thanh Hưng cùng ekip thực hiện đã cắt lách thành công sau hơn 1 giờ. Sau mổ, bệnh nhi được chuyển về Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc để tiếp tục điều trị.

Đến sáng 21/5, sau một ngày hồi sức tích cực với truyền máu, kháng sinh, giảm đau và hỗ trợ dinh dưỡng, tình trạng bệnh nhi ổn định hơn, tỉnh táo, tự thở oxy kính, huyết áp ổn định, SpO2 đạt 98%.

Bác sĩ cảnh báo, chấn thương khi chơi thể thao ở trẻ em không nên chủ quan, đặc biệt là các va đập vùng bụng, ngực hoặc đầu. Một số tổn thương tạng kín như gan, lách có thể diễn biến âm thầm trong những giờ đầu nhưng nhanh chóng gây sốc mất máu, đe dọa tính mạng.

Phụ huynh cần hướng dẫn trẻ khởi động kỹ trước khi chơi thể thao, sử dụng dụng cụ bảo hộ phù hợp. Nếu sau chấn thương trẻ có biểu hiện đau bụng tăng dần, mệt lả, chóng mặt, da xanh tái, vã mồ hôi hoặc khó thở cần nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế để được cấp cứu kịp thời.