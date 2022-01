Bé trai sinh non không có hàm để há miệng khiến bố mẹ chết điếng, bác sĩ tuyên bố không sống qua 1 ngày, kết cục 20 năm sau không tin nổi

Theo ước tính ở Mỹ, mỗi năm có khoảng 15 triệu trẻ bị sinh non và 120 nghìn trẻ bị mắc dị tật bẩm sinh. Con số này tuy đầy đủ và cụ thể nhưng chúng không thể nói cho chúng ta hiểu những đứa trẻ đó và gia đình các em đang phải cố gắng như thế nào để vượt qua hiện thực nghiệt ngã.



Isaiah Acosta là một trong những đứa trẻ không may mắn như vậy khi em sinh ra không có hàm dưới và không có khả năng tự thở, nói chuyện hay ăn. Thế nhưng điều mà không ai biết đó là Isaiah đã nghị lực vượt qua số phận để cuộc sống trở nên tuyệt vời hơn bao giờ hết.

Cuộc chiến giành sự sống

Isaiah Acosta sinh ngày 31 tháng 10 năm 1999 tại Glendale, bang Arizona (Mỹ). Chào đời ở tháng thứ 7 của thai kỳ cộng với việc mang trên mình các dị tật bẩm sinh, ngay sau khi sinh ra cậu bé đã phải chiến đấu để giành lấy sự sống.

Theo đó, Isaiah mắc nhiều chứng rối loạn và tình trạng y tế không liên quan, trong đó nghiêm trọng nhất là bệnh agnathia hay còn gọi là các bất thường hàm bẩm sinh. Đây là một tình trạng bệnh rất hiếm gặp, biểu hiện bằng việc không có một hoặc cả hai hàm. Vì thế, Isaiah vừa sinh ra đã không có đường hô hấp và hàm dưới nên cậu bé không thể tự nói chuyện, thở hay ăn uống.

Các bác sĩ đã phải đặt ống khí quản ở cổ để hỗ trợ hô hấp cho Isaiah đồng thời em cũng phải ăn uống thông qua một đường ống đặt nối với dạ dày. Bên cạnh đó, Isaiah cũng mắc phải một dị tật bẩm sinh khác được gọi là situs inversus, tức là các cơ quan nội tạng của em đều bị đảo ngược vị trí bình thường của chúng.

Trước tình trạng sức khỏe của Isaiah, các bác sĩ đã nói với bố mẹ của cậu, ông Tarah và bà Sergio, rằng cậu bé sẽ khó có thể sống sót hoặc nếu sống sót, Isaiah sẽ không thể đi lại hay nói chuyện. Thế nhưng bất chấp các tiên lượng y tế, Isaiah đã vượt qua tất cả những rủi ro tật nguyền có thể xảy ra. Mặc dù không thể nói chuyện nhưng cậu bé có thể đi lại, suy nghĩ và nghe mọi thứ một cách hoàn hảo. Isaiah bước đầu đã chiến thắng trong cuộc chiến giành sự sống, nhưng cậu bé ấy vẫn tiếp tục chiến đấu để có thể có được một cuộc sống tốt đẹp hơn mỗi ngày.

Tuổi thơ bị đánh cắp

Cuộc sống của Isaiah không hề dễ dàng đối với mẹ em, bố em hay chính bản thân em. Isaiah không phải là một đứa trẻ bình thường và em cần được chăm sóc 24/7. Chiếc ống mà em sử dụng để thở cần được làm sạch ít nhất ba lần một ngày và cần phải được thay mới một lần một tuần. Chưa kể đến những nguy cơ ngạt thở do tắc nghẽn và nhiều nguy hiểm khác mà cậu bé phải đối mặt hàng ngày. Bất cứ khi nào Isaiah ra ngoài chơi, buộc phải có người đi theo em. Khi cậụ bé muốn đi xem phim với bạn bè, bố mẹ em phải có mặt trong rạp. Nếu cậu bé muốn xem một buổi hòa nhạc, phải có người hộ tống và mang theo tất cả các thiết bị y tế của để đề phòng trong trường hợp khẩn cấp.

Mặc dù vậy, bố mẹ của Isaiah đã cố gắng hết sức có thể để cậu bé có một cuộc sống bình thường nhất có thể. Tarah và Sergio không muốn để con trai theo học trường chuyên biệt giáo dục ngôn ngữ ký hiệu vì Isaiah không phải là trẻ khiếm thính, khiếm thị. Cậu bé đã tìm cách giao tiếp thông qua cử chỉ, nét mặt hoạt hình và bằng cách gõ trên điện thoại của mình. Isaiah đã tốt nghiệp trường trung học Apollo và gần đây đã đăng ký vào trường cao đẳng cộng đồng của thị trấn.

Tuy đã cố gắng rất nhiều thế nhưng cha mẹ của Isaiah cũng không thể bảo vệ cậu hoàn toàn khỏi sự tàn ác của thế giới này, đặc biệt là nạn bạo lực học đường. Isaiah là một đứa trẻ khác biệt, ngoại hình khác biệt, cách cư xử khác biệt và ngay cả cách hô hấp cũng, vì vậy, không quá ngạc nhiên khi em là nạn nhân của rất nhiều hành vi bắt nạt và quấy rối trong trường học. Thế nhưng Isaiah không cho phép điều đó làm cho cuộc sống của em trở nên tồi tệ. "Tôi tràn đầy sức sống và tôi không để ai có thể lấy mất điều đó khỏi mình", Isaiah nói trong chương trình Podcast Untold Miracles.

Bệnh viện trở thành ngôi nhà thứ hai

Kể từ khi được sinh ra, bệnh viện Nhi Đồng Phoenix (Phoenix Children's Hospital) đã trở thành ngôi nhà thứ hai của Isaiah. Cậu bé đã phải trải qua rất nhiều cuộc phẫu thuật và điều trị trong suốt 20 năm qua. Isaiah cũng đã trở thành một tình nguyện viên trong bệnh viện, giúp đỡ những đứa trẻ khác có vấn đề tương tự. Isaiah kết bạn với nhiều trẻ em ở đó và đã dành cả cuộc đời mình để giúp chúng chấp nhận bản thân mình, xác định bản thân mình là ai chứ không phải trở thành một người mà xã hội muốn. Đó là lý do tại sao khi được đề nghị làm hàm thẩm mỹ, Isaiah đã kiên quyết từ chối.

Có thể nói Isaiah sinh ra đã được định sẵn là người làm nên điều vĩ đại. Từ lúc 5 tuổi, cậu bé đã bộc lộ sự hứng thú với âm nhạc, chính xác hơn là nhạc rap. Em bắt đầu viết lời bài hát như một cách để truyền đạt cảm xúc của mình. Ước mơ của em là trở thành một rapper, nhưng vấn đề của Isaiah là em không thể nói.

Tuy nhiên, đến năm 2016, Isaiah mới biết việc em không thể nói thực ra lại không phải là vấn đề. Trong một lần tham gia sự kiện được tổ chức bởi Mạng lưới Phép màu Trẻ em ở Washington D.C. với tư cách là đại sứ của Bệnh viện Nhi đồng Phoenix, qua tin nhắn, Isaiah đã nói với một số người tại sự kiện rằng anh ấy muốn trở thành một rapper, và nhà sản xuất Children Miracle Network, ông Topher Horman, nhận thấy rằng không có lý do gì để ước mơ của Isaiah không thể trở thành hiện thực.

Sản phẩm âm nhạc đầu tiên và người bạn đồng hành "tâm đầu ý hợp"

Horman đã liên hệ với một rapper có tên là Tikey Patterson, nghệ danh là Trap House, và đề nghị hợp tác với anh để đưa tác phẩm của Isaiah đến với công chúng. Trap và Isaiah đã cùng nhau làm việc với tinh thần cao nhất và vô cùng ăn ý. Như bao người khác, Trap chấp nhận sự khác biệt của Isaiah và đánh giá cao nghị lực của cậu bé. Giọng của Trap đã tiếp thêm sức mạnh cho Isaiah và em đã sử dụng nó để truyền tải suy nghĩ của mình thông qua âm nhạc.

Bài hát đầu tiên Trap và Isaiah thu âm cùng nhau có tên là "Oxygen to Fly", được phát hành vào năm 2017. Bài hát là một câu chuyện về Isaiah và cuộc đấu tranh của em để tìm ra tiếng nói trong xã hội khi phải sống với bệnh tật hiểm nghèo. Cả hai cũng đã sản xuất một video nền cho bài hát, sản phẩm này sau đó đã ngay lập tức được đón nhận một cách nồng nhiệt. Sau khi bài hát trở thành hit, Trap và Isaiah đã tổ chức biểu diễn ở Florida và California.

Khoảng thời gian sau đó, Isaiah và Trap tiếp tục phát hành một bài hát khác có tên là "Hate is for the Weak" nói về hành vi quấy rối và bắt nạt mà Isaiah đã trải qua. Cả hai thực sự thích làm việc cùng nhau và Isaiah đánh giá cao việc Trap rất coi trọng anh ấy. Mục đích của nhạc rap là giúp những người không thể nói có thể bảy tỏ cảm xúc của mình và Trap đã có cơ hội để làm chính xác điều đó, điều mà đối với anh ấy là vô giá.

"Mặc dù Isaiah không phải là người rap nhưng cậu ấy là người viết lời và tạo nhịp cho bài hát, tôi muốn bài rap cuối cùng sẽ giống như cách mà Isaiah đã hình dung", Trap nói trong cuộc phỏng vấn với Tạp chí People. "Tôi cũng yêu những gì cậu ấy đã viết và có thể khẳng định rằng cậu ấy là người có tài năng. Tôi đã có một trải nghiệp thực sự đáng nhớ và đáng tự hào khi làm việc cùng Isaiah".

Đôi bạn Isaiah và Trap.

Bộ đôi này đã trở thành một hiện tượng trên khắp nước Mỹ và Isaiah đã được sống cuộc sống mà cậu từng chỉ tưởng tượng. Năm 2017, Isaiah là thành viên tham dự Liên hoan âm nhạc South by Southwest ở Austin, Texas và vào sinh nhật thứ 18 của mình, chàng thanh niên đã mở màn trong show diễn của một trong những rapper nổi tiếng nhất thế giới, Tech N9ne.

Tưởng chừng mọi thứ sẽ ngày càng trở nên tốt đẹp với Isaiah, thế nhưng cuộc đời lại mang đến cho cậu một cú đánh khác, cú đánh mà cậu đã rất khó để vượt qua. Tháng 1 năm 2019, Tikey Trap House Patterson, người đồng nghiệp và cũng là người bạn thân nhất của Isaiah đã qua đời vì căn bệnh ung thư tuyến tụy. Isaiah đã ở bên Trap trong suốt quãng thời gian điều trị cho đến khi anh trút hơi thở cuối cùng. Nhiều tuần sau cái chết của Trap, Isaiah đã phải cố gắng rất nhiều để có thể vượt qua cú sốc này. Cậu quyết tâm giữ lại tâm huyết của Trap và tiếp tục công việc còn đang dang dở của cả hai.

Isaiah đã tiếp tục dành cuộc đời mình để giúp đỡ người khác bằng tất cả những gì cậu ấy có thể. Cậu nuôi những người vô gia cư, người nghèo khổ và giúp những người không thể nói nói lên tiếng nói của họ. Isaiah có thể không nói được nhưng em có cách nói của mình và cả thế giới đang lắng nghe. "Đó là cảm giác tuyệt vời nhất mà không thứ gì có thể mua được", Isaiah nói.

Với những nỗ lực và cố gắng không ngừng nghỉ, Isaiah đã nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của rất nhiều người. Tài khoản Instagram của anh có 115 nghìn người theo dõi, trong đó có cả những tên tuổi nổi tiếng như Post Malone, Nick Cannon và Jennifer Lopez. Isaiah từng bày tỏ cậu rất muốn hợp tác với Post Malone và Travis Scott trong những dự án tương lai và sắp tới của mình.

Isaiah Acosta đã trở thành nguồn cảm hứng cho tất cả chúng ta, không chỉ là những người kém may mắn phải đối mặt với bệnh tật. Chàng trai trẻ là bằng chứng sống cho thấy rằng ai ai trên thế giới này đều có thể đạt được bất cứ điều gì trong cuộc sống nếu họ thực sự muốn. Isaiah yêu cuộc sống và cậu ấy không bao giờ từ bỏ bất chấp mọi khó khăn và đau khổ. "Tất cả chúng ta đều có mục đích và chúng ta phải học cách sống và bước tiếp, ngay cả khi đau đớn", Isaiah nói.

Nguồn: Illumeably

https://afamily.vn/be-trai-sinh-non-khong-co-ham-de-ha-mieng-khien-bo-me-chet-dieng-bac-si-tuyen-bo-khong-song-qua-1-ngay-ket-cuc-20-nam-sau-khong-tin-noi-20211203114850139.chn