Bé trai người H'Mông 23 ngày tuổi bị tắc tá tràng bẩm sinh được cứu sống kỳ diệu

Là con trai thứ hai của chị Lầu Thị A, 19 tuổi, dân tộc H'Mông, ở Sơn La, khi mới 9 ngày tuổi, Mùa A Nguyên đã phải vào bệnh viện huyện điều trị do liên tục nôn, không đi đại tiện từ khi sinh. Cháu được điều trị tại đây 7 ngày nhưng không đỡ, gia đình xin cho cháu về nhà. Sau khi về nhà cháu nôn liên tục, yếu ớt, được người cùng bản làng mách nên gia đình quyết đưa cháu lên Hà Nội. Cháu được đưa đến Bệnh viện HN Việt Đức vào một ngày Hà Nội nắng như đổ lửa.



Ths.Bs Hồng Quý Quân - Phó trưởng khoa Phẫu thuật Nhi và Trẻ sơ sinh, Bệnh viện HN Việt Đức cho biết: Mặc dù thời điểm này, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng tại bệnh viện công tác sàng lọc Covid được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo an toàn cho người bệnh, bệnh nhi nhanh chóng được chuyển đến khoa Phẫu thuật Nhi và Trẻ sơ sinh. Qua khám lâm sàng và thực hiện các chỉ định cận lâm sàng, bệnh nhi được chẩn đoán tắc tá tràng bẩm sinh, kèm theo ruột quay không hoàn toàn.

BS Quân cho biết: Tắc tá tràng bẩm sinh là 1 cấp cứu sơ sinh hiếm gặp cần được chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời nếu không bệnh nhi nôn nhiều dễ dẫn đến mất nước và rối loạn điện giải, có thể nguy hiểm đến tính mạng. Tại khoa phẫu thuật Nhi Bệnh viện HN Việt Đức, mỗi năm các bác sĩ thực hiện phẫu thuật khoảng 20-30 ca tắc tá tràng bẩm sinh nhưng chưa gặp trường hợp nào bệnh nhân đến muộn như vậy. Do vậy cháu Mùa A Nguyên được chỉ định mổ cấp cứu ngay khi có chẩn đoán.

Khi mổ ra bác sỹ phát hiện nguyên nhân tắc do dây chằng Ladd bẩm sinh chèn, kèm theo ruột non của bệnh nhi quay không hoàn toàn. Ca phẫu thuật kéo dài sau hơn 1 giờ đồng hồ các bác sĩ đã cắt dây chằng Ladd để giải phóng chỗ tắc và xếp lại ruột non.

Sau mổ 2 ngày bệnh nhi đã bắt đầu được ăn sữa và không còn nôn, đại tiện phân vàng. Tâm sự với chúng tôi mẹ cháu nói tiếng kinh còn chưa sõi nhưng với ánh mắt luôn thầm cảm ơn các y bác sĩ đã cứu con mình từ cõi chết trở về.