Bác sĩ cấp cứu khoa nhi Bệnh viện Chang Hua (Trung Quốc) Hoàng Sĩ Luân cho biết, vài ngày trước, có bé chưa đầy một tuổi đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tinh trạng co giật toàn thân, kèm theo môi và tứ chi tím tái do thiếu oxy trong máu. Qua điều tra bệnh sử, được biết bà nội do lo lắng cháu trai thường xuyên bị táo bón nên đã lén cho cháu ăn mật ong.

Bà nội của bé trai 8 tuần tuổi cho biết, sau khi ăn trẻ khóc quấy gần một ngày, đặc biệt khi chạm vào bụng bên phải sẽ càng khóc lớn và hầu như không thể bú được. Bé dù sinh đủ tháng, cử động và phát triển bình thường, tuy nhiên bé chưa được tiêm phòng vaccine định kỳ. Bé trai thường được bổ sung vitamin D và không có phản ứng dị ứng với thuốc.

Bác sĩ cho biết, thóp trước của trẻ không bị trũng, nhịp tim nhanh và đều, hơi thở bình thường, không có gan lách to, không phát ban tren da và bạch cầu ở mức ổn định. Sau 6 giờ nhập viện, bé chuyển sang tình trạng hôn mê, khó thở, nồng độ oxy trong máu giảm chỉ còn 85%. Kèm theo đó là những triệu chứng khác như chân không có cử động tự phát, cơ bắp yếu, protein trong dịch não tủy tăng cao. Từ đó, các bác sĩ đã chuẩn đoán bé bị ngộ độc botulinum.

Bác sĩ Hoàng Sĩ Luân cho biết, đây đều là các triệu chứng ngộ độc thần kinh điển hình. Các triệu chứng bắt đầu từ buồn nôn và nôn, đau bụng, các cơ yếu dần từ trên xuống... Vì những triệu chứng ban đầu khá nhẹ nên nhiều người thường không đưa trẻ đến bệnh viện sớm và các y bác sĩ cũng dễ có chẩn đoán sai. Tuy nhiên, khi độc tố biểu hiện rõ, các triệu chứng nghiêm trọng như mệt mỏi, chán ăn, khó nuốt, lực cơ yếu... có thể dẫ đến suy hô hấp và thậm chí là tử vong. Điều này chiếm đến 5% trong những hội chứng gây ra đột tử ở trẻ.

Nguyên nhân dẫn đến ngộ độc là bởi khi trẻ dưới 1 tuổi, các cơ quan nội tạng phát triển chưa hoàn thiện cũng như chức năng trao đổi chất chưa tốt. Mật ong có thể chứa độc tố botulinum. Đặc biệt với trẻ dưới 6 tháng tuổi có chức năng tiêu hóa yếu và khả năng giải độc gan kém càng dễ bị ngộ độc. Chính vì vậy, không nên cho trẻn dưới 1 tuổi sử dụng mật ong cũng như những sản phẩm chứa mật ong.

Cùng với đó, mật ong có thể chứa một số estrogen khiến trẻ phát triển sớm nếu tiêu thụ trong thời gian dài. Vì vậy, ngay cả trẻ trên hai tuổi không nên ăn mật ong quá nhiều. Tuy nhiên, thỉnh thoảng sử dụng với số lượng ít cũng sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ. Khi trẻ hơn 10 tuổi, có thể ăn với lượng tương đương người lớn.

Để tránh ngộ độc ở trẻ sơ sinh, bên cạnh việc tránh cho trẻ ăn mật ong, bác sĩ Hoàng Sĩ Luân cũng nhắc nhở các bậc phụ huynh nên để trẻ tiêm vaccine định kỳ đúng hạn để đảm bảo sức khỏe, tăng cường sức đề kháng.

Nguồn: ETtoday