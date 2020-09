Bé trai 5 tuổi ngã vào chuồng khỉ đột bất tỉnh, con vật cao hơn 2m tiếp cận và những gì diễn ra sau đó khiến người ta vừa thót tim, vừa khó tin

Năm 1986, tin tức về một bé trai 5 tuổi, Levan Merritt, bị té ngã vào chuồng khỉ đột mất ý thức và được một con khỉ đực tên Jambo bảo vệ đã gây chấn động nước Anh. Vụ việc đó đã tạo ra nhiều ảnh hưởng đến cuộc đời của Levan, giờ đã là một người đàn ông trung niên. Năm 2016, anh từng chia sẻ về dự định dẫn các con trở lại vườn thú để kể cho chúng nghe về những gì đã xảy ra với bố của chúng.

Đoạn clip ghi lại cảnh con khỉ đột khổng lồ bảo vệ Levan.

Levan là con áp út trong một gia đình có 4 người con sống ở Horsham, Tây Sussex, Anh. Vào mùa hè năm 1986, gia đình anh đã đi nghỉ dưỡng ở Jersey và ghé thăm một sở thú. Levan không hề biết chỉ sau 1 ngày đầu tiên của chuyến đi, anh sẽ trở thành cái tên xuất hiện liên tục trên truyền thông.

Levan (ảnh trái, bìa phải) và các anh chị em của mình.

Lúc đầu, những đứa trẻ của gia đình Merritt vô cùng phấn khích khi ngắm nhìn những chú khỉ nhện trước khi chúng tiến đến chuồng khỉ đột. Khi nhìn thấy bố cõng anh trên vai để nhìn rõ các con vật, Levan cũng bắt chước trèo lên tường và rồi điều khủng khiếp xảy ra, Levan rơi vào chuồng khỉ đột từ độ cao 6m, khiến tay bị gãy và não bị tổn thương.

Levan nằm bất động trên nền đất và lúc này, con khỉ đực cao hơn 2,1m và nặng khoảng 114kg, tên Jambo từ từ tiến lại gần đứa trẻ 5 tuổi. Cảnh tượng ấy khiến gia đình Merritt và những người có mặt ở sở thú không khỏi sợ hãi thì con vật đã giơ tay vỗ vào lưng của Levan một cách dịu dàng. Suốt thời gian Levan bất tỉnh, Jambo đã đứng đó bảo vệ cậu bé, đứng chặn không cho đồng loại tiếp cận đứa trẻ.

Jambo đã tiếp cận và ở bên cạnh bảo vệ Levan trong suốt thời gian đứa trẻ bất tỉnh.

Jambo đã cố gắng lùa đồng loại vào một căn nhà nhỏ ở góc chuồng, tránh xa Levan...

... trước khi nhân viên cứu hộ nhảy vào chuồng cứu Levan.

Vài phút sau, Levan tỉnh lại và lập tức quấy khóc. Trong khi gia đình Levan cố gắng hét lên để trấn an đứa trẻ của mình thì các con khỉ đột khác lại bắt đầu hoảng loạn khi nghe tiếng khóc của đứa trẻ. Thấy vậy, Jambo liền lùa các con vật còn lại vào căn nhà nhỏ nằm bên trong chuồng để đưa chúng tránh xa Levan. Giữa lúc đó, một con khỉ đột khác tên là Hobbit đột nhập lao ra ngoài nhưng may mắn là 2 nhân viên của sở thú đã có thể mang Levan ra ngoài an toàn.

Levan được đưa đến Bệnh viện đa khoa Southampton bằng trực thăng cứu hộ. Tất cả quá trình từ sau khi Levan rơi vào chuồng khỉ đột đã được ống kính máy quay của Brian Le Lion ghi lại. Ngày hôm sau khi vụ tai nạn xảy ra, gia đình Levan mới dám xem lại đoạn clip.

"Tôi nhớ lần đầu tiên tôi xem đoạn clip ấy là lúc tôi nằm trong bệnh viện. Tôi đã rất bất ngờ và sốc. Tôi không thể tin được những chuyện vừa xảy ra với mình" - Levan kể lại.

Được biết, Levan đã phải nằm viện suốt 6 tuần để điều trị cánh tay bị gãy và phần não bị tổn thương. Sau khi Levan khỏi hẳn, gia đình anh được mời ghé thăm sở thú một lần nữa và từ đó, anh luôn giữ liên lạc với nơi đây. Levan đã trở lại nơi đây không dưới 10 lần từ sau vụ tai nạn.

Năm 1992, Levan đã tham gia buổi lễ cho ra mắt bức tượng của Jambo sau khi con vật qua đời. Levan cho biết anh luôn cảm thấy biết ơn con vật vì đã bảo vệ và cứu mạng anh. Anh cũng rất tự hào về bản thân khi có thể góp phần làm thay đổi một vài định kiến của mọi người đối với loài khỉ đột.

Trở về sau vụ tai nạn, Levan không tránh khỏi sự dè bỉu và bắt nạt của bạn bè trong trường, thậm chí, một vài đứa trẻ còn gọi anh là "Tarzan", "cậu bé khỉ đột"... Levan cho biết đó là một khoảng thời gian khó khăn nhưng anh đã có thể vượt qua tất cả.

Levan giờ đây đã là một người đàn ông trung niên, làm việc trong lĩnh vực sản xuất gỗ và không ngừng yêu động vật. Anh cũng truyền đạt tình yêu này cho các con bằng cách thường xuyên đưa chúng đi sở thú và hy vọng một ngày nào đó sẽ cùng chúng ghé thăm sở thú Jersey nơi xảy ra sự kiện làm thay đổi cuộc đời anh.

Levan trong ngày cưới.

Levan từng cho các con xem đoạn clip định mệnh kia nhưng chúng chỉ biết trong đó là một đứa trẻ được con khỉ đột to lớn bảo vệ. Trong tương lai, Levan chắc chắn sẽ dạy cho chúng về vị "ân nhân" đặc biệt đã cứu mạng của bố chúng.

Về phía gia đình Merritt, mẹ Levan, bà Pauline cho biết gia đình bà thỉnh thoảng vẫn xem lại đoạn clip nhưng cô con gái cả, Stephanie, lại nhất quyết không chịu xem. Bà Pauline tin rằng nguyên nhân là do khi đó, Stephanie đã lớn và cô nhớ hết tất cả những gì đã xảy ra.

Bố mẹ Levan.

(Nguồn: Dailymail)