Bé trai 4 tuổi bị gãy chân ở lớp: Phòng GD-ĐT công bố nguyên nhân do "cô giáo gác chân phải của bé lên cổ để dọa", đã tạm đình chỉ cô giáo

Trước đó, theo phản ánh của chị C., con trai chị đang học tại trường này thì gặp tai nạn trong lớp, bị gãy chân.



Chị C. chia sẻ: "Sáng ngày 28/10/2020, mẹ đưa chàng trai gần 4 tuổi khỏe mạnh và đáng yêu của mẹ đến trường. Thế mà đến trưa, mẹ nhận được điện thoại của trường bảo đến đón con về vì con bị gãy chân…. Cô bảo rằng "do con quấn chân vào bàn khi ngồi ăn cơm, cô không để ý nên bế con lên". Mẹ làm sao tin được một lý do vô lý như thế!".

Bé P. bị gãy chân đang được điều trị tại bệnh viện.

Theo báo cáo của Phòng GD-ĐT Long Khánh, ngày 28/10, giờ ăn trưa do bé P. ăn chậm nên cô Phạm Thị Thanh Thủy, giáo viên chủ nhiệm lớp mầm 3 của trường ẵm P. lên và gác chân phải của bé lên cổ để dọa. Thấy bé kêu đau, cô Thủy đưa P. đi siêu âm. Bác sĩ chẩn đoán bé bị gãy xương đùi.

Sau đó, cô Thủy và trường báo cho gia đình P. tiếp tục đưa bé đi bệnh viện tuyến trên. Tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP.HCM, bác sĩ bảo bé phải nằm kéo chân đến lúc xương liền lại mới bó bột, cần phải nằm viện ít nhất là từ 12-14 ngày. Bé cũng có thể phải tập vật lý trị liệu từ 3 đến 6 tháng để hai chân bằng nhau.

Trường Mầm non tư thục Họa Mi.

Sau khi xảy ra vụ việc, ban giám hiệu trường Mầm non Họa Mi đã kiểm điểm cô Thủy. Đồng thời, cô giáo này cũng bị đình chỉ công tác 1 tháng vì có hành vi sư phạm không phù hợp.

Đại diện nhà trường đến thăm hỏi, hỗ trợ gia đình bé nạn nhân tại bệnh viện. Lãnh đạo Phòng GD-ĐT thành phố Long Khánh cũng nhận trách nhiệm khi để xảy ra sự việc đáng tiếc này.

Trao đổi với báo chí, ông Trần Công Nghị, trưởng phòng GD-ĐT thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai cho biết vụ việc đã chuyển sang Công an thành phố điều tra, làm rõ theo đúng quy định.