Bé trai 3 tuổi mất cả gia đình trong trận động đất kinh hoàng ở Syria

Sau 42 giờ mắc kẹt dưới đống đổ nát do trận động đất kinh hoàng phá hủy thị trấn Jandaris, Syria, Tariq Haidar, 3 tuổi đã được giải cứu. Nhưng không may mắn, gia đình của cậu bé đã thiệt mạng do thảm họa động đất.