Bé trai 12 tuổi bị bố ruột đánh liên tục 2 giờ dẫn đến tử vong, câu chuyện đằng sau thảm kịch khiến ai cũng thở dài

Ngày 6/11, trang Sohu đưa tin, đầu tháng 11, một vụ thảm án đã xảy ra tại trấn Thanh Hà, tỉnh Hắc Long Giang (Trung Quốc). Một đứa bé 12 tuổi bị bố ruột đánh liên tục 2 giờ khiến nạn nhân tử vong.

Theo truyền thông Trung Quốc, khoảng 2h sáng ngày 2/11, cảnh sát Thanh Hà nhận được tin báo, một bé trai 12 tuổi đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu vì đa chấn thương nhưng không còn dấu hiệu sinh tồn.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, cảnh sát đã lập tức triển khai đội đặc nhiệm, bước đầu khám nghiệm hiện trường và thi thể để xác minh chân tướng của vụ án.

Theo kết quả sau khi điều tra, hung thủ An Cường và nạn nhân Tiểu An có quan hệ bố con. Khoảng 22h ngày 1/11, An Cường rất tức giận vì phát hiện Tiểu An lấy trộm điện thoại của người khác nên đã xuống tay đánh đập con trai. Với mục đích giáo dục lại con trai, ông dùng dây điện đánh liên tục lên cơ thể đối phương.

Hung thủ đã bị bắt giữ.

Cụ thể hơn, tối ngày 15/10, Tiểu An đã đột nhập vào một cửa hàng điện thoại di động ở địa phương và lấy đi 4 chiếc điện thoại.

Tối ngày 27/10, mẹ kế của Tiểu An phát hiện cậu bé đang sử dụng 2 chiếc thoại lạ nên nảy sinh nghi ngờ. Ngày hôm sau, bà đưa Tiểu An đến trường gặp một giáo viên để hỏi chuyện. Cuối cùng Tiểu An đã thừa nhận mình đã trộm điện thoại. Sau đó mẹ kế gọi điện kể lại mọi chuyện cho bố của Tiểu An.

Lúc này ông An Cường đang làm việc tại thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc). Khi nghe tin, ông rất tức giận nên đã lập tức mua vé xe về quê nhà. Ngày 31/10, khi thấy bố về nhà, Tiểu An vì sợ bị đánh nên đã trốn sang nhà ông ngoại ở gần đó.

Ngày 2/11, ông An Cường rước con về nhà và bắt đầu "dạy dỗ" con từ tối hôm đó. ông dùng dây điện của nồi cơm điện và dây thừng đánh con và tra hỏi về vụ trộm điện thoại. Trong quá trình "dạy dỗ", sợi dây điện bị hỏng nên ông đã dùng một cán chổi đánh con trai. Cả quá trình kéo dài khoảng 2 giờ.

Mẹ kế của Tiểu An đang mang thai vẫn cố ngăn cản chồng nhưng vì quá tức giận nên ông không nghe theo.

Sau khi Tiểu An bị đánh liên tục trong 2 giờ, cậu bé đã xuất hiện triệu chứng khát nước, đau nhức cơ thể, sốc và nhiều triệu chứng khó chịu khác. An Cường và vợ đã vội vàng đưa con trai đi cấp cứu nhưng khi đến bệnh viện thì nạn nhân đã tử vong.

Các hung khí được sử dụng trong vụ án.

Qua khám nghiệm xác định, nội tạng của nạn nhân không bị tổn thương, không có vết thương nội sọ, trên cơ thể có nhiều vết thương hở, bầm tím xanh và chủ yếu tập trung ở vùng lưng và tay.

Trước áp lực tâm lý bản thân và gia đình, An Cường đã chủ động đầu thú với cảnh sát Thanh Hà và thành khẩn khai nhận mọi hành vi phạm tội của mình. Hiện tại, ông rất hối hận. Trước mắt, vụ án vẫn được cảnh sát tiếp tục điều tra, 4 chiếc điện thoại do nạn nhân lấy trộm trước đó đã bị tịch thu.

Nguồn: Sohu