Bé sơ sinh Việt Nam lọt vào danh sách ảnh ấn tượng nhất năm 2020 của Reuters

Khép lại năm 2020, hãng thông tấn Reuters đã tập hợp nhiều bức ảnh ấn tượng, đậm chất phóng sự để phản ánh những biến cố lớn xảy ra trong năm 2020 mà đỉnh điểm là đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nặng nề, để lại hậu quả nghiêm trọng mà nhân loại đang phải gánh chịu.

Với tiêu đề Pictures of the Year (Những bức ảnh của năm), Reuters tổng hợp hàng trăm bức ảnh ấn tượng nhất năm 2020, chia làm nhiều hạng mục như: Sự bùng phát Covid-19 ở Mỹ, Những con số đáng sợ về Covid-19, Cuộc sống khi giãn cách xã hội vì Covid-19, Nước Mỹ năm 2020, Môi trường, Biểu tình, Xung đột, Hoàng gia Anh, Thời trang, Phong cảnh, Tôn giáo, Thiên tai, Giải trí, Môi trường, Động vật...

Ở hạng mục Cuộc sống khi giãn cách xã hội vì Covid-19, Reuters chọn đăng 85 bức ảnh, trong đó đặc biệt có bức hình do nhiếp ảnh gia Khâm chụp bé sơ sinh Phúc An (13 ngày tuổi). Phần chú thích có đoạn: "Phúc An chào đời tại Hà Nội ngày 1/4 đeo mạng che mặt rời nhà đi tiêm chủng khi quốc gia Đông Nam Á này bắt đầu áp dụng biện pháp giãn cách xã hội nghiêm ngặt nhằm chặn đứng sự lây lan Covid-19 trong cộng đồng".

Hình ảnh bé sơ sinh Phúc An lọt vào dang sách những bức hình ấn tượng năm 2020 của Reuters.

Ngoài bức ảnh bé Phúc An, Reuters đăng rất nhiều ảnh đầy cảm xúc về những đau khổ, dằn vặt của người dân trên khắp thế giới khi phải chống chọi với đại dịch Covid-19. Ngoài ra, các tấm hình khác cũng khắc họa rõ nét những khó khăn mà đội ngũ nhân viên y tế khắp toàn cầu phải đối mặt khi chống lại đại dịch.

Một số bức hình ấn tượng khác được Reuter bình chọn:

Tiến sĩ Joseph Varon, 58 tuổi, giám đốc y tế tại Trung tâm Y tế United Memorial (UMMC), ôm Christina Mathers, 43 tuổi, một y tá trong nhóm của ông bị nhiễm Covid-19.

Y tá bế một em bé sơ sinh bị sinh non đưa đến cho mẹ của em là cô Kirsty Anderson trong bối cảnh dịch Covid-19 đang bùng phát ở Anh.

Bác sĩ Katharina Franz và nhân viên y tế Andreas Hankel, đang cố gắng cứu sống một bệnh nhân nhiễm Covid-19 trong một bệnh viện ở Hanau, Đức.

Iraheta đau đớn chạm tay vào quan tài nơi cất giữ thi thể của chồng cô, anh Jose Agustin Iraheta, người đã chết vì Covid-19 ở Malden, Massachusetts.

Hình ảnh trong thang máy của một doanh nghiệp ở thủ đô Colombo, Sri Lanka, ngày 11/5 khi mọi người phải giữ khoảng cách nhất định trước sự lây lan của Covid-19.

Cụ bà Louise Gombeer bị Covid-19 nhìn ra ngoài cửa sổ đúng ngày sinh nhật lần thứ 100 của mình tại nhà dưỡng lão ở Brussels, Bỉ.

Hàn Quốc đã huy bỏ lễ hội bùn nổi tiếng để tránh dịch bệnh, những người yêu thích lễ hội đã tổ chức tắm bùn ở nhà và livestream trực tiếp cho người thân và bạn bè ở Gwangju, Gyeonggi-do, Hàn Quốc.

Nguồn: Reuters