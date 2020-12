Bé sơ sinh cực non chỉ nặng 800g được cứu sống khi đã ngừng thở và tưởng khó có thể qua khỏi

Bé N.G.L sinh ngày 13/8/2020. Nhưng không được may mắn như những đứa trẻ bình thường khác. Bé sinh non khi vừa tròn 26 tuần tuổi với cân nặng 800g. Trường hợp của N.G.L được liệt kê vào danh sách các trường hợp cực non và có tỷ lệ tử vong cao.

Đặc biệt bé L đã từng ngừng thở và tưởng chừng khó có thể qua khỏi. Thế nhưng, N.G.L có cơ hội được sống lần thứ hai và trở thành cô bé bụ bẫm, xinh xắn với cặp má bánh bao đáng yêu. Các bác sĩ khoa Nhi đã cứu bé khỏi bàn tay tử thần, mang lại cuộc sống cho bé và hạnh phúc cho cả gia đình.

Hiện em bé đã có sức khỏe ổn định.

Sinh non thường khiến trẻ vừa chào đời đã gặp phải không ít vấn đề về sức khỏe. Bởi lẽ, các bé chào đời khi thể chất chưa thật sự ở thời điểm tốt nhất cũng như các cơ quan trong cơ thể vẫn còn đang hoàn thiện.

Theo BS.CKI Đặng Thành Chung, Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện tỉnh Hòa Bình, N.G.L nhập viện trong tình trạng suy hô hấp nặng, tím môi đầu chi, toàn thân lạnh, thể trạng cực non yếu. Sau khi được các bác sĩ và điều dưỡng khoa Nhi hồi sức tích cực bằng các phương pháp: hỗ trợ hô hấp, đảm bảo tuần hoàn, đảm bảo dinh dưỡng bằng đường truyền tĩnh mạch, đảm bảo thân nhiệt, bơm sunfactan... các chỉ số của trẻ dần đi vào ổn định. Sau gần 4 tháng điều trị, chăm sóc tích cực tại khoa và được chuyển đi Bệnh viện Nhi Trung Ương khám võng mạc hiện tại trẻ tự thở, môi da hồng, tự bú sữa, kết quả khám võng mạc tốt, cân nặng được 4kg.

Ngày 24/12, trẻ được xuất viện trong niềm vui mừng của tập thể cán bộ khoa Nhi và gia đình. Trong niềm vui ấy, tập thể khoa càng quyết tâm hơn nữa để vượt qua mọi khó khăn, vất vả, lấy đó làm động lực để hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ phía trước.

Có thể thấy, chăm sóc cho trẻ sinh non là cả một vấn đề lớn với các ông bố bà mẹ. Các mẹ cần tự nâng cao kiến thức về chăm sóc thai nghén, khám thai định kỳ và chăm sóc sức khỏe cho bé sau khi sinh.