Bé mầm non bị anh cùng trường đấm đá liên tục vào bụng nhưng điều khiến ai nấy bất bình chính là thái độ của 1 phụ huynh

Trẻ con đi học bị bạn bè ăn hiếp, bắt nạt luôn là nỗi phiền lòng của không ít bậc cha mẹ. Nhất là những bé còn quá nhỏ phải xa những người thân yêu đến một nơi mới lạ, việc bị đánh đập, bắt nạt càng khiến con bị ảnh hưởng cả thể chất lẫn tinh thần. Bởi đây là độ tuổi con hầu như không tự vệ được cũng như chưa biết kể lại với người lớn, còn bố mẹ thì không phải ai cũng đủ tinh ý và quan tâm để nhận ra những biểu hiện khác lạ của con mình.



Mạng xã hội hôm nay lan truyền chóng mặt clip được camera ghi lại từ một trường mầm non với lời chia sẻ: "Phụ huynh trước khi rước bé đi học về nhớ để ý xem bé nhà mình có gì không nha. Nhìn thấy cảnh trường mầm non mà để mấy cháu học chung như vậy mình giận quá phải đăng cho cả nhà xem để đề phòng".

Clip bé trai bị anh lớn cùng trường đánh.

Trong đoạn clip dài gần 4 phút, một em bé khoảng 2 tuổi bị một bé trai lớn hơn (khoảng 5,6 tuổi) đánh đấm liên tục. Ở những giây đầu tiên, khi đang đứng trong sân, bé nhỏ bị bạn lớn từ trong lao ra với tốc độ rất nhanh, dùng đầu gối "thụi" ngay giữa bụng. Chưa hết, liền sau đó là cảnh anh lớn vừa ăn kem vừa đá, đấm vào đầu, ngực bé nhỏ liên tục trong 2 phút liền.

Có khi bạn nhỏ đau quá, quỳ xuống sàn một lúc nhưng vừa đứng dậy lại tiếp tục bị anh lớn chạy ra đánh hoặc đá vào lưng nhiều lần. Mặc cho bạn nhỏ chắp tay van xin, cảnh bạo hành tàn nhẫn này vẫn lặp lại. Và trong thời gian đó, tuyệt nhiên không thấy bóng dáng cô giáo, bảo mẫu hay bất cứ người lớn nào can thiệp.

Những cảnh camera ghi lại tiếp theo ở khu vui chơi cũng diễn ra tình trạng tương tự. Bạn nhỏ đang chơi cầu trượt thì bị anh lớn đè lên lưng hoặc đứng trước mặt xô ngã từ trên cao xuống sàn. Thậm chí khi đã sợ hãi đứng sang một bên vẫn bị anh lớn kéo tay mạnh hết cỡ lôi đi và ngã dúi dụi.

Điều đáng nói, khi hành động bạo lực của bạn lớn đang diễn ra và bạn nhỏ nằm dưới sàn, một phụ nữ từ trong bước ra cũng không tỏ thái độ gì hay hỏi han đứa nhỏ. Cô này đưa điện thoại nói gì với bạn lớn, rồi vừa cắm mặt vào điện thoại vừa dắt đi. Lúc này bạn nhỏ mới tạm được yên sau một khoảng thời gian dài bị đánh đập liên tục.

Đoạn clip sau khi được mẹ bỉm sữa chia sẻ đã gây nên sự bức xúc trên mạng xã hội. “Thái độ đại ca không sợ trời sợ đất gì của nó kìa. Xem mà máu dồn lên não", một phụ huynh bày tỏ.

"Ảnh hưởng của việc cho trẻ xem các hoạt hình bạo lực, cộng với bản chất côn đồ, thiếu dạy dỗ nữa thì dẫn tới hành động vậy thôi. Xem ngay trường nào để còn tránh, cháu bị bạo hành liên tục mấy phút mà chẳng có cô nào quan tâm, đã vậy thấy cháu ngã dúi dụi cũng chẳng hỏi han gì. Ở đây lâu có ngày con nhập viện".

Một số phụ huynh nhận định, bạn lớn từng tuổi đó đã nhận thức được đúng sai, nên không thể đem lí do "con nít biết gì" ra để bao biện. "Có ai xem mà thấy nghẹt thở như em không, cứ lo đứa nhỏ gãy tay gãy chân hay chấn thương bụng luôn. Làm mẹ thấy cảnh này xót không chịu được. Con nít hư, bố mẹ không dạy được thì để xã hội dạy, cứ bênh con cho cố vô rồi đến lúc lớn nó hư lại bảo cha mẹ sinh con trời sinh tính".

Mặc dù chưa xác định được chính xác sự việc nói trên xảy ra ở trường mầm non nào nhưng hiện nay, clip này đã nhận được gần 20 ngàn lượt chia sẻ. Cộng đồng mạng vẫn đang ráo riết tìm địa chỉ trường để hy vọng giải quyết triệt để, tránh trường hợp nhiều bé khác bị bạo hành mà bố mẹ không hay biết.

Mầm non là thế hệ tương lai của đất nước, muốn các em được phát triển toàn diện phải tạo được môi trường thoải mái, tràn đầy tình yêu thương. Những vụ việc bạo hành trẻ em liên tục gần đây đã khiến không ít người có cảm giác lo lắng cho sự an toàn của con em mình trong môi trường mầm non cũng như hoài nghi về chất lượng, cả trình độ nghiệp vụ, kỹ năng cùng ý thức, trách nhiệm của nhiều giáo viên hiện nay.