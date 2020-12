Be lên tiếng về vụ hàng trăm tài xế của hãng đình công, tập trung phản đối trước trụ sở

Chiều 11/12, nhiều người tham gia giao thông chứng kiến hàng trăm tài xế mặc trang phục hãng Be tụ tập trước khu vực trụ sở và Đài truyền hình.

Tình huống này diễn ra vào đúng thời điểm vừa qua một nhiều tài xế Grabbike tại Hà Nội đồng loạt tắt ứng dụng và kêu gọi đình công phản đối mức chiết khấu tăng thêm 5% lên 20%, khiến cho nhiều người quan tâm.

Những tài xế áo vàng tập trung ở khu vực Đài truyền hình VN (Ảnh Gia Đoàn)

Trước sự việc trên, chiều cùng ngày, phía Công ty cổ phần Be group đã phải lên tiếng và cho biết, đây không phải là cuộc đình công.

"Nhằm phục vụ nhu cầu di chuyển tăng cao trong giai đoạn Giáng Sinh và năm mới sắp đến, Ứng dụng gọi xe Be vừa tung ra hàng loạt chương trình thưởng hấp dẫn dành cho tài xế thân thiết.

Theo đó, các tài xế sẽ được tham gia cùng lúc 3 chương trình thưởng khác nhau: thưởng hoàn doanh thu của chương trình “Tài xế be Thân thiết”; thưởng tuần “Lái nhiều thưởng cao”; và thưởng Tết “cùng đón Tết về - lái Be nhận thưởng”.

Thông tin phản hồi cho biết thêm: "Tuy nhiên, nhiều tài xế hiểu lầm họ chỉ được áp dụng một chương trình thưởng tuần (thấp hơn so với tuần trước do áp dụng cùng lúc thêm 2 chương trình mới), nên đã tụ tập trước văn phòng Be tại Hà Nội để nêu ý kiến.

Be Group khẳng định, các chương trình thưởng mới công bố đang giúp tài xế thân thiết tăng thu nhập trong năm mới. Đặc biệt, với các tài xế thân thiết đang ở các mức hạng Vàng, PRO và PRO+, chương trình “Tài xế Be thân thiết” từ quý 1/2021 sẽ tăng 2% mức thưởng so với hiện tại".

Đại diện Be khẳng định, sau khi hoàn thành chương trình thưởng Tết, Be Group sẽ tiếp tục đảm bảo mức thu nhập ổn định cho tài xế thông qua các chương trình thưởng mới phù hợp theo từng giai đoạn.