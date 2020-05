Bé Hà My - mẫu nhí 4 tuổi bị ung thư từng được hoa hậu H'Hen Niê bế trên sàn catwalk khiến bao người rơi nước mắt đã qua đời

Có lẽ vẫn nhiều người còn nhớ hình ảnh thiên thần nhí mặc chiếc váy xanh lộng lẫy được hoa hậu H'Hen Niê bế trên sàn diễn thời trang hồi cuối năm 2019. Giữa những mẫu nhí chuyên nghiệp khác, bé gái nhỏ nhắn trên sân khấu lúc ấy vẫn có sức hút đặc biệt, khiến bao khán giả xung quanh khóc không ngừng bởi câu chuyện buồn đằng sau chiếc váy xinh xắn của em.

Đó là bé Hà My - mắc bệnh ung thư máu từ năm 2 tuổi. Khi vừa biết đi, biết nói chưa được bao lâu, Hà My đã phải chống chọi với những cơn đau và hóa trị liên miên suốt 2 năm trời. Mặc dù gia đình đã dốc hết mọi thứ để chữa chạy cho em, nhưng bệnh tình của Hà My ngày càng nặng, rất khó điều trị, khả năng ghép tủy cũng khó thực hiện được, nên mẹ Hà My đã quyết định tặng con gái một món quà mà bé mơ ước: được diễn trên sàn catwalk trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt của mọi người.

Mẹ Hà My đã liên hệ với NTK Thảo Nguyễn, chia sẻ mong muốn cho con gái bé bỏng được thỏa tâm nguyện trình diễn trên sân khấu thời trang dù chỉ một lần. Chị Thảo đã đồng ý ngay không do dự, NTK nổi tiếng còn dành riêng một chiếc váy vô cùng lộng lẫy cho bé Hà My. Ngay khi cô bé ngơ ngác bước đi trên sàn diễn với cái nắm tay của bạn đồng hành, hàng trăm khán giả có mặt tại show thời trang đã rơi nước mắt, trong đó có không ít khách mời nổi tiếng.

NTK Nguyễn Thảo đã đổi ảnh đại diện trang cá nhân để tưởng nhớ thiên thần nhí dũng cảm Hà My.

Mẹ Hà My đã khóc rất nhiều khi thấy con gái hạnh phúc đạt được ước mơ.

Chị đã cố gắng kiềm chế cảm xúc để chuẩn bị cho con lên sân khấu lần đầu tiên trong đời.

Ai cũng cầu mong phép màu sẽ đến với bé Hà My, nhưng thật đáng tiếc bé không còn xuất hiện trên sàn catwalk được nữa. Hà My đã qua đời vào chiều ngày 4/5 vừa qua ở quê nhà Sơn La, được NTK Thảo Nguyễn đăng status thông báo trên trang cá nhân.

Khoảnh khắc cô bé ung thư Hà My bước đi trên sân khấu tuy ngắn ngủi nhưng mãi mãi không ai có thể quên.

Bé Hà My được mẫu nhí Win dắt tay trên sân khấu, trình diễn BST của NTK Nguyễn Thảo.

Hà My ra đi để lại bao nỗi thương xót và tiếc nuối từ những người yêu mến cô bé. Vẫn biết hi vọng mong manh, nhưng 2 ngày trước đó NTK Thảo Nguyễn còn đăng status cầu nguyện, mong cho Hà My chiến thắng được căn bệnh quái ác để tiếp tục tỏa sáng trên sân khấu. Tiếc rằng, giờ đây bé đã an nghỉ, không còn phải chịu đựng nỗi đau do căn bệnh ung thư nữa. Em sẽ mãi là cô bé mạnh mẽ, dũng cảm và có nụ cười đáng yêu trong trái tim những người yêu thương em!