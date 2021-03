Bé gái nô đùa bị xe máy tông trọng thương tại ngã ba, clip hiện trường vụ tai nạn khiến phụ huynh rụng rời

Mới đây, mạng xã hội chia sẻ 1 đoạn clip ngắn ghi lại vụ tai nạn ngay giữa ngã tư mà nạn nhân là 1 bé gái. Cụ thể, theo nội dung đoạn clip đăng tải cho thấy, thời điểm trước khi xảy ra tai nạn vài giây, 2 bé gái đang nô đùa, dắt nhau chạy nga quã ba.

Clip: Bé gái nô đùa bị xe máy tông trọng thương tại ngã ba, nguyên nhân vụ tai nạn gây tranh cãi. Nguồn: MXH giao thông

Đúng lúc này, một người đàn ông điều khiển xe máy với tốc độ khá nhanh lao tới, đâm trúng bé gái. Cú đâm mạnh khiến bé gái ngã văng ra xa và bị thương khá nặng. Ngay sau khi tai nạn xảy ra, nhiều người dân xung quanh đã ngay lập chạy tới hiện trường, tìm cách đưa bé gái đi cấp cứu bằng xe máy.

Bé gái bị xe máy đâm văng xa vài mét ngay giữa ngã ba

Sau khi vụ tai nạn được đăng tải lên mạng xã hội, ai nấy đều bày tỏ sự lo lắng cho tình hình sức khỏe của bé gái. Tuy nhiên, nguyên nhân vụ tai nạn cũng là vấn đề gây tranh cãi và bàn tán xôn xao. Người thì cho rằng, nguyên nhân đến từ người đi xe máy khi đã điều khiển xe chạy nhanh, không kịp xử lý tình huống bất ngờ. Người lại cho rằng, nguyên nhân vụ tai nạn do cả 2 phía, do người đàn ông đi xe máy chạy với tốc độ cao và cũng do 2 cháu bé chơi trên đường mà không chú ý quan sát.

Được biết, sự việc xảy ra vào khoảng 16h17' chiều ngày 6/3 vừa qua!