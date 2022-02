Bé gái người dân tộc mới 13 tuổi đã lấy chồng được chiến sĩ công an đến tận nhà tuyên truyền, nói gì mà gây bão mạng?

Xuất phát từ phong tục, tập quán lạc hậu và do đói nghèo, trình độ dân trí thấp dẫn đến tại các huyện biên giới vùng cao, tình trạng tảo hôn vẫn đang diễn ra. Những bà mẹ trẻ con với lời ru buồn ngày ngày vẫn cất lên sau những nếp nhà sàn vương khói bếp, xa vắng và vô định...

Mới đây, MXH xôn xao trước đoạn clip ghi lại cảnh một chiến sĩ công an đã đến tận nhà một bé gái 13 tuổi để khuyên nhủ, động viên em và gia đình không để em đi lấy chồng sớm, tránh những hệ lụy phía sau.

Bé gái 13 tuổi đã lấy chồng, chiến sĩ công an phải đến tận nhà khuyên nhủ

Đứng trước gia đình, người thân và bé gái 13 tuổi, chiến sĩ công an nói: "Chia sẻ cho bà con và gia đình biết nha, đối với trẻ em vị thành niên được pháp luật Việt Nam bảo vệ rất nghiêm ngặt. Mình không thể nào nói ra cái hủ tục của mình là như vậy mà mình bắt các em nó lập gia đình sớm được.

Đối với pháp luật Việt Nam, mà nhất là luật hình sự, tất cả mọi hành vi giao cấu với trẻ em dưới 13 tuổi là hành vi hiếp dâm. Dù có đồng thuận hay không đồng thuận, hành vi đó vẫn là hành vi hiếp dâm. Còn đối với việc quan hệ tình dục từ 14 tuổi đến 16 tuổi đều là hành vi giao cấu với trẻ em, dù người đó có đồng thuận hay không đồng thuận.

Và hiện nay, gia đình tổ chức như thế này là gia đình đang vi phạm. Bây giờ em nó chưa đủ 13 tuổi, chưa đủ 16 tuổi mà bà con đã cho đi lấy chồng...".

Chiến sĩ công an đứng giải thích và khuyên nhủ bà con vùng cao về việc không nên để con gái lấy chồng sớm khi chưa đủ 18 tuổi gây "bão" MXH

Tuy nhiên, khi người dân cho rằng, đó là do 2 đứa tự do thì chiến sĩ công an điềm tĩnh giải thích: "Không ạ, đây không phải là tự do hay không, pháp luật người ta đã quy định như vậy rồi. Tôi nói với bà con như này này, tại sao pháp luật lại quy định phụ nữ phải đủ 18 tuổi? Bởi về thể chất của người phụ nữ, đến tuổi đó mới đủ tuổi để sinh nở. Bây giờ em này nó nhỏ con, nó mang bầu bì, thai nhi nó có khỏe khoắn không? Em nó có khỏe khoắn không?"...

Ngay sau khi đoạn clip được đăng tải đã thu hút sự quan tâm rất lớn của cộng đồng mạng. Rất nhiều người đã gửi lời cảm ơn đến chiến sĩ công an đồng thời cho rằng, chiến sĩ công an này vừa có tầm vừa có tâm, lời lẽ rất thấu tình, hợp lý.

Được biết, mặc dù đã có nhiều giải pháp phòng chống nạn tảo hôn, nhưng xem ra hiệu quả chưa được như mong đợi ở các tỉnh vùng cao vì hiểu biết của người dân còn hạn hẹp. Chính vì thế, lời ru của các cô thiếu nữ "lấy chồng từ thuở 13" rồi sớm làm mẹ ấy cứ buồn đến nao lòng bởi phong tục, tập quán lạc hậu và nghèo khó gây ra!