Bé gái Long An sinh "cực non" chỉ nặng 700gram, được bác sĩ cứu sống ngoạn mục

Ngày 28/10, một bệnh viện sản nhi tại Long An cho biết đã cứu sống thành công bé gái sinh non chào đời khi mới 26 tuần, nặng chỉ vỏn vẹn 700 gram.

Trước đó vào ngày 31/8, chị B.T.T.N. (quê Long An) bất ngờ ra dịch hồng, đau bụng từng cơn ở tuần thai thứ 26. Sau khi thăm khám tại một bệnh viện ở huyện Tân Thạnh (Long An), bác sĩ thấy chị N. có dấu hiệu dọa sinh non nên chuyển lên bệnh viện chuyên về sản nhi tại TP Tân An.

Tại đây, chị N. được bác sĩ Sản thăm khám và siêu âm. Phát hiện thai kỳ nguy hiểm, ngay lập tức bác sĩ khoa Sơ Sinh được mời lên hội chẩn để xác định về khả năng sống của bé.

Ca phẫu thuật mổ bắt con thực hiện khi thai nhi mới 26 tuần tuổi.

Sau 2 giờ nhập viện, các bác sĩ tiến hành đỡ đẻ, giúp con sản phụ N. chào đời an toàn. Tuy nhiên vì sinh thiếu tháng, bé chỉ nặng 700gram, chiều dài và chu vi vòng đầu tuần tự là 33cm và 24cm.

Bé gái sơ sinh chỉ nặng 700 gram lúc chào đời.

Thời điểm mới sinh bé trong tình trạng nguy kịch, không khóc, không thở, tím tái toàn thân.

Lập tức ekip khoa Sinh và khoa Sơ sinh đã phối hợp ngay hồi sức cho bé bằng cách lau khô kích thích, bóp bóng qua mặt nạ.

Bé được bú sữa mẹ trong những giờ đầu tiên.

Sau 2 phút bé đã thở được, da hồng hào trở lại. Lúc này các bác sĩ áp dụng phương pháp da kề da với mẹ và gắn hệ thống thở NCPAP hỗ trợ phổi và đánh giá lại sau mỗi 30 giây để tiếp tục thực hiện.

Trong vòng 60 phút đầu tiên sau sinh, bé đã được ăn sữa non của mẹ ngay tại phòng sanh. 2 giờ sau đó, tình trạng mẹ và bé ổn định, được cho về khoa Sơ Sinh chăm sóc đặc biệt.

Bé tiếp tục thở NCPAP, thực hiện phương pháp da kề da 24/24, cho ăn sữa mẹ kèm nuôi dưỡng qua đường tĩnh mạch và kháng sinh.

Bệnh nhi được hỗ trợ thở NCPAP liên tục.

Một tuần sau sinh, bé ngưng phương pháp hỗ trợ NCPAP và tự thở khí trời. Hai tuần tiếp theo bé ngưng tất cả các can thiệp y tế, nuôi ăn hoàn toàn bằng sữa mẹ.

Hiện sau 57 ngày được chăm sóc tại khoa Sơ sinh, cân nặng bé đã được 1,545 kg, đã có khả năng tự bú mẹ.

Khi nghe được giọng ba mẹ luôn luôn cười rất tươi, rất nhanh nhạy khi nghe được giọng nói của người thân.

Đôi vợ chồng trẻ hạnh phúc khi con gái hồi phục ngoạn mục.

Nhìn con dần khỏe lại, chị N. hạnh phúc chia sẻ: "Lúc mới sinh Bắp (tên thân mật của bé) chỉ nhỏ xíu như một chú chuột con, tay chân đỏ hỏn… lúc đó mình chỉ biết khóc và cố gắng chăm sóc cho con theo hướng dẫn của bác sĩ.

Giờ Bắp đã lớn được chút rồi, Bắp biết khóc, cười, biết lắng nghe lời của ba mẹ, và dần dần biết bú… Chỉ mong Bắp của mẹ sẽ thật ngoan và khỏe mạnh".

Sau 57 ngày được chăm sóc tại khoa Sơ sinh, cân nặng bé đã được 1,545 kg.

Bác sĩ Lương Kim Chi, người hồi sức và điều trị chính cho con chị N. cho biết, thông thường các bé sinh cực non sẽ có tỷ lệ sống sót thấp và tỷ lệ tàn tật cao.

Tuy nhiên sau quá trình chăm sóc và theo dõi, con sản phụ N. phát triển rất tốt, tình trạng sức khỏe ổn định.

Theo bác sĩ, không có môi trường nào khác có thể thay thế ngực của mẹ.

Qua trường hợp trên, bác sĩ khuyên các bà mẹ khi có nguy cơ dọa sinh non nên lựa chọn khám và sinh tại các cơ sở y tế có chăm sóc Kangaroo, da kề da sau sinh để được chăm sóc tối ưu cho mẹ và bé.

Nên dùng các thuốc hỗ trợ trưởng thành phổi nếu có dấu hiệu dọa sinh non (ở tuổi thai 24 đến 34 tuần thai) theo chỉ định của bác sĩ.

Đặc biệt, việc cho bé bú sữa non của mẹ trong 1 giờ đầu sẽ giúp giảm tỷ lệ nhiễm trùng và tăng khả năng phát triển của bé sau này.

"Không có môi trường nào khác có thể thay thế ngực của mẹ với sự áp ấm cả về thể chất lẫn tinh thần. Mẹ sẽ truyền cho con tình yêu thương và cảm xúc dịu dàng nhất" - bác sĩ nói.