Bé gái gửi thư xin quà Giáng sinh mà đọc xong ai cũng toát mồ hôi hột, nhiều người quả quyết ông già Noel sẽ... bỏ nghề

Mỗi năm, trẻ em trên khắp thế giới lại cần mẫn viết thư gửi ông già Noel, chúc ông Giáng sinh an lành và không quên kèm theo danh sách quà tặng mơ ước cũng như một số tâm sự vô cùng thú vị mà chỉ có các bạn học sinh mới nghĩ ra.



Trong một bức thư đặc biệt gửi tới ông già Noel năm nay, cô bé 9 tuổi đến từ Essex (Anh) đã than thở rằng năm 2020 thực sự là một năm thất bại với mình. Vì vậy, cô bé mong muốn được tặng những món quà như trong danh sách để cảm thấy được một chút an ủi.

Sau đó, cô bé viết ra những món quà mà mình mong đợi sẽ được mở vào Giáng sinh năm nay. Nhiều người cho rằng, nếu ông già Noel có thật trên đời chắc phải té xỉu vì danh sách 12 món quà siêu đắt giá như: Một chuyến du lịch Pháp cho gia đình, iPhone 12, iPod... từ cô bé 9 tuổi này.

Lá thư của cô bé 9 tuổi được viết nắn nót kèm theo hình trang trí ngộ nghĩnh.

Nguyên văn bức thư cô bé viết:

"Kính gửi người ông Giáng sinh kính yêu, cháu hi vọng ông đã có một năm tuyệt vời và vẫn khỏe!

Năm nay của cháu thì hoàn toàn ngược lại. Cháu đã cố gắng rất nhiều để trở nên tốt hơn nhưng lại thành thất bại thảm hại. Thành thật mà nói, cháu xứng đáng được nhận than hơn, nhưng làm ơn, cháu muốn có một món quà. Trên thực tế có thể sẽ nhiều hơn một. Và đây là danh sách - hãy đánh dấu vào các ô nếu ông đã làm xong nhé.

Danh sách món quà:



1. AirPods

2. Bảng điều khiển trò chơi

3. Con rắn

4. Playstation Five and Four

5. Nintendo Switch

6. Một bộ DJ

7. Một chuyến đi đến Pháp cho cả gia đình

8. iPhone 12

9. Máy tính xách tay

10. Hand sanitiser phiên bản mới nhất (Máy sấy tay)

11. Bộ truyện Phù thủy xứ Oz

12. Một con gấu trúc và một con chim cánh cụt còn sống

Chốt thư, cô bé còn hài hước: "Hi vọng rằng ông sẽ thành công để hoàn thành các mục yêu cầu của cháu" kèm hướng dẫn chỉ đường chi tiết cho ông già Noel tới nhà mình.

Lá thư của cô bé 9 tuổi được viết nắn nót kèm theo hình trang trí ngộ nghĩnh.

Được biết, để đáp ứng 12 món quà "nhỏ" này, ông già Noel phải chi đến... vài ngàn bảng Anh. Người anh trai của cô bé đọc được lá thư đã không thể kìm nổi tiếng cười. Ngay lập tức, anh chàng chia sẻ lên twitter của mình kèm lời nhắn: "Các bạn ơi, hãy nhìn bức thư này từ đứa em gái 9 tuổi của tôi viết cho ông già Noel".

Ông già Noel năm nào cũng nhận nhiều lá thư xin quà cực "bá đạo". (Ảnh minh họa)

Bức thư đã lan truyền chóng mặt vì danh sách những món quà xa xỉ mà cô liệt kê để "xin". Suy nghĩ siêu dễ thương và thật thà của cô bé đã khiến cư dân mạng phải bật cười thích thú.

Ngay khi được đăng tải, dòng tweet đã nhận được hàng trăm bình luận vui nhộn như: "Tôi cảm thấy bắt đầu thông cảm cho các bậc cha mẹ. Ngoài ra, vốn từ vựng của cô bé thật tuyệt!", "Ít nhất các bạn cũng nên hoàn thành một nửa yêu cầu của mình ở mức tối thiểu. Cô bé đã đầu tư rất nhiều vào việc lập danh sách món quà này đấy".

Năm ngoái, danh sách những món quà khác cũng gây toát mồ hôi như: Xin căn biệt thự, xin chiến xa thần thú, xin đôi giày trượt patin, xin tài khoản ngân hàng, xin vòng eo hay được giúp ông già Noel phát quà... khiến mọi người vừa buồn cười vừa thấy đáng yêu.