Bé gái cấp 1 làm văn tả anh trai, cả bài đang cảm động riêng đến phần kể về trí thông minh, ông anh phải phì cười: Có tả nhầm ai không đấy?

Tập làm văn là một trong những tiết học quan trọng nhất của học sinh cấp 1. Thông thường, giáo viên sẽ yêu cầu các em miêu tả những điều thân thuộc với mình như: ông bà cha mẹ; anh chị em; trường học, ngôi nhà; thú cưng,...

Với trí tưởng tượng vô cùng phong phú, cộng thêm sự ngô nghê, đáng yêu mà nhiều học sinh đã sáng tạo nên những áng văn bất hủ. Có những bài viết chứa những chi tiết phi logic đến mức người lớn đọc xong ôm bụng cười quặn ruột.

Mới đây, một tài khoản facebook có tên T.Đ.V đã chia sẻ lên mạng xã hội bài văn tả anh trai của em gái mình. Ngay từ những dòng văn đầu tiên, có thể thấy cô bé rất yêu mến anh khi khẳng định: "Anh là người hay chỉ em bài tập, bênh vực em nhất". Tiếp theo đó, cô bé liên tục khen ngợi anh bằng nhiều mỹ từ như "đẹp trai", "chân mày đậm", "mũi cao", "thanh tú",... Không chỉ vậy, cô bé còn kể lại những lần anh trai... đánh nhau với chị gái để bênh vực mình!

Chưa bao giờ T.Đ.V có dịp phổng mũi đến vậy, cho đến khi đọc được chi tiết: "Trí thông minh của anh là 217". Chi tiết này khiến T.Đ.V không khỏi phì cười và tự hỏi: "Mình có IQ 217 mà giờ mình mới biết".

Cho những ai chưa biết thì IQ người bình thường dao động từ 85-115. Người có IQ cao nhất thế giới từng được ghi nhận là William James Sidis, với chỉ số IQ nằm ở ngưỡng 250-300. Ngay đến nhà bác học thiên tài Albert Einstein cũng chỉ có IQ khoảng 160; Isaac Newton có chỉ số IQ 190.

Dưới ngòi bút của em gái, T.Đ.V có chỉ số IQ cao hơn cả... Albert Einstein!

Vậy mà qua lời kể của em gái, T.Đ.V có chỉ số IQ đạt mức thượng thừa. Điều này khiến anh bạn và cộng đồng mạng không thể nhịn cười. Có lẽ vì quá yêu quý nên cô bé này mới muốn dành mọi điều tốt đẹp nhất để miêu tả anh mình, chỉ là hơi lố "chút xíu" mà thôi.

Dưới đây là toàn bộ bài văn hài hước của cô em gái được T.Đ.V đăng tải trên mạng:

"Trong gia đình của em có ông, mẹ, bố, anh chị, em. Nhưng anh là người hay chỉ em làm bài tập, bênh vực em nhất. Anh của em đẹp trai lắm! Thân hình anh cao ráo. Tóc anh ngắn và đen bóng vì anh là con trai mà. Chân mày đậm, sắc nhọn, Khuôn mặt anh hình trái xoan. Mắt có màu đen tuyền, mũi cao, trông thanh tú lắm. Khi anh cười thì để lộ hàm rang trắng buốt và ngay tăm tắp. Tay anh và da của anh trắng hồng, tay to và dài. Chân của anh để lại một số vết sẹo do bị gãy chân. Bàn chân anh rất to, chắc là di truyền từ bố của em.

Bài văn của em gái T.Đ.V

Anh của em hiền lắm. Lúc em còn bé, hay bị chị bắt nạt thì anh lúc nào cũng bênh em. Em bị chị đánh thì anh cũng là người đánh lại chị. Cũng vì em mà hai người lúc nào cũng cãi nhau, đánh nhau, Vì quen đánh nhau với anh nên chị lúc nào cũng gây sự đánh với anh. Có rất nhiều lúc chị nói nhảm, "chém gió" với anh em.

Chắc hẳn T.Đ.V đã rất hạnh phúc khi đọc xong bài văn của em gái.

Nếu có bài nào khó thì anh luôn chỉ em từng chi tiết để em hiểu rõ hơn. Anh của em nay đã hai mươi tuổi, hơn em mười tuổi. Anh đã là sinh viên trường đại học năm hai hay năm ba gì đó. Chỉ số thông minh của anh là 217. Anh thường hay đi học rồi ở nhà trọ. Thường thì mấy tuần, khoảng từ 3-4 tuần hoặc ngày lễ thì anh lại về nhà chơi. Anh học bên thành phố Hồ Chí Minh nên rất lâu mới về nhà.

Em rất yêu quý anh của em. Anh rất quan tâm đến em và chỉ em làm những bài toán khó. Anh còn chơi với em nên em rất mến người anh này".

Hiện tại bài văn hài hước này đã nhận được hơn 4 nghìn lượt like và bình luận của cộng đồng mạng. Ai nấy đều khen ngợi sự đáng yêu của em gái T.Đ.V, đồng thời chúc hai anh em mãi gắn bó và yêu thương lẫn nhau.