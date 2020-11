Bé gái Cần Thơ may mắn được bố mẹ giàu có người Mỹ nhận nuôi, 20 năm sau khiến ai nấy thốt lên: Cú đổi đời ngoạn mục!

Lana Therese Condor sinh năm 1997, hiện là một trong những diễn viên trẻ nổi bật của Hollywood. Năm 2018, cô khiến giới trẻ thế giới phát cuồng với bộ phim tình cảm học đường "To all the boys i've loved before" (Tạm dịch: Những chàng trai năm ấy). Trước đó nữ diễn viên 23 tuổi cũng từng xuất hiện trong nhiều bộ phim nổi tiếng như Dị nhân: Khải huyền; Alita: Thiên thần chiến binh,... Trang Instagram cá nhân của cô có đến 9,9 triệu lượt theo dõi.

Nữ diễn viên xinh đẹp Lana Condor.

Ít ai biết rằng, nữ diễn viên xinh đẹp này thực chất là người gốc Việt. Cô có tên thật là Trần Đồng Lan, quê gốc ở Cần Thơ. Đồng Lan mồ côi từ nhỏ và được cặp vợ chồng giàu có người Mỹ nhận nuôi. Được biết bố nuôi của Lana là nhà báo Bob Condor - từng hai lần được đề cử giải thưởng danh giá Pulitzer. Ngoài ra ông Condor còn là cựu Phó chủ tịch của Yahoo! Sports.



Gia đình Condor từng sống ở Whidbey Island, Washington và Thành phố New York, sau đó chuyển đến Santa Monica, California định cư. Cùng với Pax Thiên, Lana Condor là những trường hợp trẻ mồ côi vô cùng may mắn khi được những gia đình giàu có, tốt bụng và tử tế nhận nuôi. Sau nhiều năm, bé gái Cần Thơ ngày ấy giờ có cú đổi đời ngoạn mục.

Bố mẹ nuôi của Lana.

Thành tích học vấn cực khủng của Lana Condor

Trong một lần trả lời phỏng vấn báo chí, Lana chia sẻ cha mẹ nuôi đã tạo điều kiện cho cô học tập và phát triển được tài năng nghệ thuật của mình. Chính ông bà Condor đã chắp cánh cho cô bay lên và trở thành một diễn viên thực lực.

Ngay từ khi Lana còn nhỏ, bố mẹ nuôi đã tạo mọi điều kiện để cô ăn học. Lana được hưởng nền giáo dục tốt và được đào tạo nghệ thuật tại những ngôi trường uy tín bậc nhất nước Mỹ như Joffrey Ballet, Nhà hát Khiêu vũ Mỹ Alvin Ailey.

Cô cũng tham gia đoàn Los Angeles Ballet, học diễn xuất ở Học viện Điện ảnh New York và trường hè ở Yale, ngoài ra còn có trường Nghệ thuật Chuyên nghiệp ở New York. Cô gái gốc Cần Thơ cũng theo học khóa kịch nghệ của một trường kịch California, sau đó theo học tại Đại học Loyola Marymount.

Được biết, Đại học Loyola Marymount (LMU) là ngôi trường lừng danh ở Mỹ và có tầm cỡ trên thế giới. Mỗi năm trường thu hút hàng ngàn lượt sinh viên quốc tế đến học tập và làm việc. U.S. News & World Report từng xếp LMU vào danh sách những trường đào tạo nghệ thuật tốt nhất.

Luôn được bố mẹ nuôi dạy nhớ về nguồn cội

Không chỉ tạo điều kiện cho Lana ăn học nên người, ông bà Condor còn luôn dạy cô nhớ về Việt Nam. Nữ diễn viên 23 tuổi chia sẻ, cô không thực sự trải nghiệm cuộc sống của một gia đình gốc Á, nhưng bố mẹ nuôi luôn muốn cô nhớ về nguồn cội Việt Nam, trong đó có việc cho cô ăn các món Việt Nam.

Khi Lana còn đi học, ông bà Condor thường xuyên mặc đồ truyền thống Việt Nam trong ngày di sản ở trường. Chính những điều giản dị này khiến nữ diễn viên luôn nhớ về quê hương của mình.

Lana Condor khoe ảnh ăn bánh mỳ.

Lana Condor thăm trường THPT Cần Giuộc (Long An) cùng phu nhân ông Obama, minh tinh Julia Roberts, diễn viên Ngô Thanh Vân,...

Năm 2019, Lana đã về thăm Việt Nam. Trên trang Instagram, nữ diễn viên hào hứng khoe: "Hôm nay, tôi dùng bữa sáng trên một chợ Nổi ở đồng bằng sông Mê Kông. Tại đây, tôi được thưởng thức chiếc bánh mì dứa ngon nhất thế giới. Thật là kỳ diệu".

Trong chuyến đi này, cô đã đến thăm Trường THPT Cần Giuộc (Long An) cùng phu nhân ông Obama, minh tinh Julia Roberts, diễn viên Ngô Thanh Vân,...