Bé gái 8 tuổi suýt tử vong vì gia đình sợ COVID nên không đưa con đi khám

Bé gái 8 tuổi đau bụng suốt 3 ngày, vì sợ COVID-19 nên gia đình không dám đưa con vào viện

Trao đổi với chúng tôi, BSCKII Vương Trung Kiên - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất (Hà Nội) cho biết, vừa qua bệnh viện tiếp nhận trường hợp bệnh nhi 8 tuổi, đến khám vì đau bụng suốt 3 ngày.

Theo người mẹ cháu bé cho hay, vì sợ COVID-19 nên gia đình không dám đưa con vào viện, dù trước đó cả nhà không hề có tiền sử dịch tễ liên quan đến dịch bệnh.

Ngay sau khi thăm khám, BS Hoàng Văn Phức - khoa Ngoại (BV Đa khoa Thạch Thất) đã quyết định mổ cấp cứu viêm phúc mạc nghi do viêm ruột thừa muộn đã vỡ. Tuy nhiên các xét nghiệm cận lâm sàng đều cho thấy rằng bệnh nhi đã bị viêm ruột thừa và có rối loạn đông máu tình trạng rất nguy kịch.

hình ảnh nội soi cho bệnh nhân

Lãnh đạo bệnh viện đã chỉ đạo cho BS Hoàng Văn Phức phối hợp cùng kíp trực gây mê hồi sức mổ cấp cứu cho bệnh nhi ngay trong đêm.

BS Phức cho biết, khi vào ổ bụng của bệnh nhi thấy có rất nhiều mủ do viêm ruột thừa đã vỡ dẫn tới tình trạng viêm phúc mạc toàn thể. Kíp mổ đã nhanh chóng tiến hành cắt ruột thừa cố gắng lau rửa sạch ổ bụng, đảm bảo tính an toàn và thẩm mĩ cho trẻ.

Cùng lúc đó, kíp trực gây mê hồi sức cho biết do tình trạng rối loạn đông máu khiến cho bệnh nhi rơi vào tình trạng nguy hiểm vì vậy phải hồi sức tích cực và truyền 1 đơn vị plasma. "Trong và sau mổ tình trạng bệnh nhân ổn định. Chỉ sau 2 ngày điều trị bệnh nhân đã vận động nhẹ nhàng, tinh thần hồi phục. Sau một tuần điều trị bệnh nhi đã được xuất viện", BS Phức thông tin.

Bệnh nhân 64 tuổi tử vong vì đến viện quá muộn

Bác sĩ Kiên cho biết, mới đây, bệnh viện cũng tiếp nhận bệnh nhân 64 tuổi. Tuy nhiên sau đó bệnh nhân này đã tử vong vì đến viện quá muộn.

Theo thông tin từ người nhà bệnh nhân cung cấp, trước khi đến bệnh viện, bệnh nhân không đến cơ sở y tế để thăm khám định kỳ mà tự điều trị ở nhà bằng thuốc mua trên mạng vì sợ ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Bác sĩ cho biết, khi đến viện cấp cứu, sức khỏe của người bệnh đã quá yếu, có biểu hiện tím tái, nôn ra máu.

Tại bệnh viện, bệnh nhân đã ngừng thở, máu không ngừng chảy ra ở miệng và mũi, thăm khám mạch không, huyết áp không, không bắt được mạch cảnh ở bẹn… Ngay lập tức bệnh nhân được cấp cứu ngừng tuần hoàn, ép tim ngoài lồng ngực, đặt ống nội khí quản,…

Sau 15 phút cấp cứu, bệnh nhân có mạch, nhịp tim trở lại và được bác sĩ tiến hành đặt sonde dạ dày ra khoảng 500ml màu đỏ tươi và tiếp tục được cấp cứu, cầm máu. Tuy nhiên, do lượng máu mất quá lớn, bệnh nhân đến viện quá muộn dù các bác sĩ đã cố gắng hết sức nhưng không qua khỏi.

Bệnh viện luôn khử khuẩn để an toàn cho bệnh nhân đến khám

BSCKII Vương Trung Kiên cho biết, đây chỉ là những bệnh nhân trong số rất nhiều ca bệnh trở nặng, nguy hiểm do không đến viện khám, điều trị kịp thời vì lo ngại COVID-19.

“Có 3 ca vào viện cùng một ngày, đều có cùng nguyên nhân dẫn tới tình trạng nguy kịch là đi khám muộn do sợ nguy cơ lây bệnh dịch. Thực tế, ngày nào chúng tôi cũng gặp trường hợp như vậy và khi hỏi bệnh nhân, người nhà về lý do chậm trễ thì đa phần họ trả lời là do sợ COVID-19”, BS Kiên cho hay.

Theo BS Kiên, việc lo sợ dịch bệnh nên tránh đi khám, đến viện không kịp thời sẽ làm mất cơ hội sống của nhiều bệnh nhân. "Trong bối cảnh hiện nay, người dân cần thật thông thái để vừa đẩy lùi nguy cơ bị lây nhiễm dịch bệnh, vừa đảm bảo sức khỏe và cơ hội được khám và điều trị kịp thời, tránh những điều đáng tiếc xảy ra", bác sĩ nói.

Đến viện khám, điều trị, mọi người sẽ luôn đảm bảo được giãn cách, phân luồng và sàng lọc ngay từ cổng bệnh viện. Vì thế, BS Kiên khuyến cáo, khi có bất thường về sức khỏe, người dân cần liên hệ đến cơ sở y tế để được tư vấn, khám, điều trị kịp thời, đồng thời chú ý thực hiện khuyến cáo 5K của Bộ Y tế để bảo vệ bản thân và mọi người xung quanh.