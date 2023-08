Bé gái 7 tuổi ở Quảng Trị kể phút giây bị kẻ bắt cóc đòi "làm bậy"

Sáng ngày 20/8, ông Trần Q.H. (bố của cháu Trần Tr.A.; trú tại xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) cho biết, đến thời điểm hiện tại, sức khỏe của cháu Tr.A. đã ổn định.

Theo ông Trần Q.H., vợ của ông có mở quán ăn tại gần QL 1A. Tối hôm qua (ngày 19/8) cháu Tr.A. ra quán của mẹ chơi.

Thời điểm này, Bùi C. (63 tuổi; trú tại xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) cũng uống bia ở quán.

Khoảng 20h, lợi dụng lúc mẹ cháu bận bán hàng cho khách, Bùi C. đã tiếp cận và rủ cháu lên xe với lý do “đưa đi mua kẹo” nhưng bị Tr.A. từ chối.

Cháu Tr.A. kể lại với gia đình, sau khi từ chối, cháu đã bị Bùi C. ép lên xe và chở đến cạnh một hồ nước.

Tại đây, Bùi C. cởi áo quần của mình và yêu cầu cháu Tr.A. cũng cởi áo quần để “vui vẻ”.

Bị từ chối, Bùi C. đã cầm tay ép cháu Tr.A. sờ bộ phận sinh dục của mình nhưng bị cháu vùng dậy tháo chạy. Thấy vậy, Bùi C. mặc lại quần áo và đuổi theo cháu, đưa lên xe chở đi nơi khác.

Đến khoảng 23h ngày 19/8, Bùi C. bị bắt tại trước khu vực cây xăng Cam Hiếu (xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị).

Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục làm rõ. Ảnh: CTV.

Trao đổi về Bùi C., ông Bùi Quốc Hùng - Chủ tịch UBND xã Triệu Giang cho biết, đối tượng này trước đến nay sinh sống tại địa phương và chưa có tiền án tiền sự.

Vẫn theo Chủ tịch UBND xã Triệu Giang, hôm qua (ngày 19/8), Bùi C. có đi thăm mộ và ăn nhậu. Đến tối cùng ngày thì xảy ra vụ việc trên.

Ông Bùi Quốc Hùng cho biết thêm, thời gian gần đây, Bùi C. thường hay bị quên, thiếu kiểm soát sau khi ăn nhậu.

Một lãnh đạo Công an huyện Triệu Phong cho hay, thời điểm bị bắt giữ Bùi C. có dấu hiệu say xỉn.

Hiện, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.