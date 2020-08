Bé gái 7 tuổi bị người tình của mẹ bạo hành dã man, dùng tàn thuốc châm vào ngực vì “ngủ rồi tiểu trên nệm”

Thông tin từ cơ quan chức năng cho biết, ngày 19/8 sắp tới, Toà án nhân dân Q.12 (TP.HCM) sẽ mở phiên tòa xử vụ án gã đàn ông bạo hành dã man con gái riêng 7 tuổi của nhân tình, từng gây xôn xao dư luận vào năm 2019.

Theo cáo trạng, chị Dương Thảo Dương có con gái riêng tên D.N.C. (7 tuổi).

Tháng 2/2019, Dương về sống chung như vợ chồng với Hà Quốc Việt (SN 1983) ở phường Tân Hưng Thuận (quận 12, TP.HCM).

Khoảng thời gian này, Dương gửi con gái cho cha dượng là ông Đặng Công Hùng ở Trà Vinh chăm sóc.

Đến tháng 8/2019, ông Hùng gửi lại bé C. cho Dương và người tình.

Sáng 24/10, khi ông Hùng đang ở nhà thì có 1 người chở bé C. đến giao. Khi kiểm tra cơ thể, ông Hùng phát hiện bé có nhiều thương tích và vết bầm ở sau đầu, tay trái, môi, má, ngực, mông… cùng nhiều vết rách da chảy máu.

Ông hỏi cháu thì được bé C. cho biết mình bị Việt dùng cây đánh và dùng điếu thuốc lá đang cháy châm vào người.

Ngày 28/10, ông Hùng đã đến công an phường Tân Hưng Thuận, quận 12 trình báo sự việc.

Qua làm việc với công an, Hùng khai nhận từ khoảng tháng 8/2019 đã nhiều lần có hành vi dùng cây gỗ đánh bé C. với ký do bé ngủ rồi tiểu trên nệm.

Đến 8h sáng 23/10, cũng vì lý do này Việt đã dùng cây gỗ dài khoảng 60 cm đánh nhiều cái vào mông C., dùng tay đánh vào mặt bé.

Riêng vết thương bỏng ở ngực, Việt khai do vứt tàn thuốc trúng đang cháy vào áo bé.

Bé D.N.C., nạn nhân bị bạo hành.

Sau khi phát hiện các vết thương và biết người tình bạo hành con mình, mẹ ruột bé đã nhờ người đưa cháu về quê.

Tổng cộng, Việt khai với cơ quan công an đã bạo hành bé C. 7 lần. Riêng lần gần nhất còn có dùng tay ngắt nhéo vào vùng gần bộ phận sinh dục.

Với chị Dương, mẹ ruột bé C. cho biết những lần phát hiện vết thương có hỏi con nhưng bé đều không trả lời.

Còn chị M., người sống gần Việt và Dương cho biết nhiều lần thấy bé C. bị thương nhưng khi hỏi thì bé trả lời bị té hoặc tự gây thương tích.

Cơ quan CSĐT, Công an quận 12 đã ra quyết định trưng cầu giám định tỷ lệ thương tích của bé D.N.C.

Kết quả giám định tại Trung tâm giám định pháp y TP.HCM xác định tỉ lệ thương tật của bé là 47%.

Hành vi của Hà Quốc Việt đã phạm tội "Cố ý gây thương tích" quy định tại điểm C, khoản 3 Điều 134 BLHS năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Trước sự việc trên, đối tượng từng bị xử phạt 2 năm về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy và bị đưa đi cải tạo 24 tháng.