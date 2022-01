Bé gái 3 tuổi bị nhân tình của mẹ bạo hành ở Hà Nội có tiến triển về sức khỏe, xét nghiệm máu người bố để tính toán khả năng phẫu thuật

Vụ việc bé Đ.N.A. (3 tuổi) bị người tình của mẹ đóng đinh vào đầu đã gây xôn xao trong dư luận nhiều ngày vừa qua. Liên quan đến vụ bé gái 3 tuổi bị bạo hành ở Hà Nội, bà Trần Liên Hương, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cho biết, các bác sĩ vẫn đang điều trị tích cực cho bé. Hiện bệnh nhi được điều trị tại khoa Hồi sức cấp cứu Nhi của bệnh viện.

Từ ngày xảy ra vụ việc, dư luận đặc biệt quan tâm đến tình hình của bé gái, tất cả đều cầu mong phép màu sẽ đến với bé N.A.

Bé N.A. đang được điều trị tích cực tại BV Xanh Pôn.

Xung quanh diễn biến tình hình sức khỏe của bé mới đây nhất, bệnh viện đang làm các thủ tục xét nghiệm máu của bố cháu để trong trường hợp cần thiết có thể truyền máu cho bé A. nếu bé đủ sức khỏe để tiến hành phẫu thuật.

Bệnh viện cũng đã mời một số chuyên gia đầu ngành tại một số bệnh viện khác hội chẩn để có hướng điều trị cho cháu.

"Phía bệnh viện cho biết khi nào cháu có tiến triển sẽ tiến hành phẫu thuật lấy dị vật", người nhà bé A. cho biết thêm.



Ngoài ra, người nhà bé N.A. cũng cho biết sức khỏe cháu đã có những tín hiệu vui khi cháu bắt đầu ăn bằng xông ngày 3 lần.

Bố và ông nội bé A.

Cũng liên quan đến vụ việc, mới đây, Cục trưởng Cục Trẻ em, Bộ LĐ-TB&XH Đặng Hoa Nam đã đến thăm bé tại Bệnh viện Xanh Pôn.



Tại đây, Cục trưởng chuyển lời cảm ơn, động viên của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung đến đội ngũ các y bác sĩ, nhân viên y tế của Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn đang tận tình chăm sóc, điều trị cho cháu và mong muốn Bệnh viện tiếp tục dành những điều kiện tốt nhất có thể cho bệnh nhi.

Bên cạnh đó, do gia đình cháu bé có hoàn cảnh khó khăn đã có nhiều nhà hảo tâm ủng hộ giúp đỡ gia đình lo kinh phí điều trị cho cháu bé.

Về phía Nguyễn Trung Huyên - người gây ra những vết thương kinh hoàng cho cháu A, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can tạm giam thời hạn 4 tháng đối với đối tượng này.

Nguyễn Trung Huyên được xác định là nghi phạm chính trong vụ việc bé Đ.N.A. (3 tuổi, ở Canh Nậu, Thạch Thất) bị cắm đinh vào đầu.

Theo Công an Hà Nội, Nguyễn Trung Huyên hoàn toàn không có bệnh lý tâm thần hay "ngáo đá". Gia đình đối tượng thuộc diện căn bản.

Nguyễn Trung Huyên chưa có tiền án, tiền sự. Huyên sống độc lập từ khá lâu. Trước khi cặp kè với mẹ cháu A., Huyên thuê nhà trọ ở nhiều nơi.

Khi bị triệu tập đến cơ quan công an, ban đầu, Huyên loanh quanh, phủ nhận việc liên quan đến những thương tích trên cơ thể bé gái 3 tuổi. Về những thương tích bên ngoài hay những lần bé A. nuốt phải dị vật, Huyên đổ lỗi cho bé gái, nói rằng cháu nghịch ngợm nên bị ngã và tự nuốt dị vật.

Tuy nhiên, trước những chứng cứ cơ quan điều tra thu thập được, Nguyễn Trung Huyên đã buộc phải thừa nhận hành vi tàn ác.

Chiều 17/1, bé Đ.N.A. được mẹ đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất trong tình trạng hôn mê, co giật. Sau khi chụp X-quang, các bác sĩ phát hiện trên sọ cháu bé có những vật thể giống kim khí găm bên trong, tổng cộng 9 chiếc trong sọ não cháu bé. Thời điểm cháu bé nhập viện có mẹ cháu đi cùng, trên đầu có chút sưng tấy. Khoảng 1 tiếng sau khi cấp cứu, bệnh nhi được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn. Khi các bác sĩ hỏi, người thân cháu bé không nói gì. Lãnh đạo BV cũng cho biết thêm, trước đó khoảng 3 tháng, bé A. từng hôn mê sâu do ngộ độc thuốc trừ sâu và được điều trị ở Bệnh viện Nhi Trung ương. 2 tháng sau đó, bé gái tiếp tục phải nhập viện ở Thạch Thất do có dị vật đường tiêu hóa. Như vậy, chỉ trong khoảng 3 tháng, bé A. nhập viện tới 3 lần. Cũng theo bác sĩ tại BV, trước khi nhập viện lần này khoảng 5 ngày, bé A. kêu đau tai và được gia đình mua thuốc cho uống. 2 ngày sau, bé xuất hiện tình trạng nôn, ngày nôn 3 lần. Trước thời điểm vào viện khoảng 30 phút, bé nôn thêm 1 lần và bắt đầu lơ mơ. Khi vào tới viện, bé đã hôn mê và co giật. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, bệnh viện đã báo cho Công an huyện Thạch Thất.

