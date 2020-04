Bé gái 3 tháng tuổi đang ngủ thì bị tổn thương đầu và hoại tử bàn tay trái bởi "nghi phạm" ít ai nghĩ đến

Những ngày gần đây, dân mạng đã xôn xao về sự việc đáng sợ: Một đứa bé 3 tháng tuổi nghi bị chuột cắn khi bà nội ra ngoài giặt quần áo. Nạn nhân bị thương nghiêm trọng, phần đầu và tay trái chảy rất nhiều máu. Bố mẹ của đứa bé đang đi làm ở nơi xa cũng phải trở về nhà gấp và đợi trước phòng chăm sóc đặc biệt đến tận 6 ngày sau.

Theo trang ETToday đưa tin ngày 25/4, sự việc xảy ra tại thành phố Khải Lý, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc. Nhiều ngày trước, bé gái 3 tuổi ngủ trong phòng một mình trong lúc bà ngoại giặt đồ bên ngoài và bố mẹ đang đi làm xa.

Người bà cho biết, bà giặt quần áo trong 30 phút và ra khỏi nhà 30 phút nữa, lúc đấy đứa bé vẫn đang ngủ ngon. Sau khi về nhà, bà phát hiện khung cảnh kinh hoàng: Đầu cháu gái bị tổn thương nghiêm trọng, từ đầu đến mặt, bàn tay trái cũng bị thương và đang hoại tử. Thậm chí, trên người đứa bé còn có những vết gãy xương khác.

Phía bệnh viện chưa xác nhận nguyên nhân thương tích của nạn nhân nhưng người mẹ cho biết, rất có thể thủ phạm là do chuột. Trên mặt của đứa bé lúc đó có dấu chân của chuột và trong nhà thường xuyên xuất hiện chuột to xác. Từ những vết thương trên, nhiều người cũng nói đó là do chuột gây ra.

Hiện tại, bé gái đã trải qua ca phẫu thuật đầu tiên thành công. Các bác sĩ đang thảo luận về phương hướng điều trị tiếp theo. Bố nạn nhân chia sẻ, ngón tay có thể sẽ bị cắt đi, chi phí điều trị rất cao, khoảng 7000 NDT (hơn 23 triệu VND) mỗi ngày.

Nguồn: Pear Video, ETToday