Bé gái 2 tuổi tử vong bất thường ở Hà Nội: Chủ cơ sở trường mầm non lên tiếng

Liên quan đến vụ việc 1 bé gái 2 tuổi tử vong bất thường sau khi đến trường mầm non học buổi đầu tiên tại huyện Thanh Trì, Hà Nội, bà G - chủ cơ sở mầm non tư thục Phú An cho biết: "Sự việc là cú sốc đối với chúng tôi, nó diễn ra quá bất ngờ và đột ngột".

Cũng theo chủ cơ sở trường, sau khi vụ việc xảy ra, bà G. đã đến cơ quan công an làm việc đến trưa ngày 18/3 mới ra về.

Cơ sở mầm non Phú An đã tạm thời đóng cửa sau vụ bé 2 tuổi tử vong bất thường

Sau sự việc, chủ cơ sở mầm non cũng đã trực tiếp đến chia sẻ, động viên, chia sẻ nỗi đau, hỗ trợ một phần kinh phí với gia đình.

Bà G kể lại, vào sáng ngày 17/3, cơ sở tiếp nhận bé A (SN 2019). Vào buổi sáng, bé A bình thường nhưng không chơi với các bạn cùng trang lứa.

Đến trưa, bé A ăn được vài miếng thì khóc. Vì cho rằng đây là biểu hiện chung của trẻ trong ngày đầu đến lớn, chưa quen nề nếp nên các cô cũng không ép ăn. Sau ăn, bé A được các cô cho ngủ trưa, đến đầu giờ chiều, khi thức các con dậy thì các cô phát hiện người bé A mềm nhũn, mắt nhắm nghiền và khuôn mặt tái xanh. Cô giáo nhanh chóng xoa dầu nhưng tình trạng không cải thiện nên đã nhanh chóng liên hệ phía gia đình.

Ngay lập tức, bé A được nhà trường cùng người thân đưa đi cấp cứu tại BVĐK Nông nghiệp nhưng đã không qua khỏi.

Được biết, nhóm lớp tư thục Phú An (xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì) cấp phép hoạt động từ năm 2016 nhưng đến nay cũng chỉ có khoảng 10 trẻ.

Bà T - người thân của bé A chia sẻ với PV.

Cũng trong sáng nay, thông tin về vụ việc, bà Nguyễn Thị Tuyết Lê - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Trì - xác nhận vụ việc và cho biết: "Công an sau khi khám nghiệm tử thi đã kết luận bé không bị tác động ngoại lực, dạ dày không có thức ăn. Nguyên nhân tử vong đang được điều tra".

Cũng trong hôm nay, UBND xã Vĩnh Quỳnh (huyện Thanh Trì, Hà Nội) đã có báo cáo cụ thể vụ việc bé gái 2 tuổi tử vong sau buổi đầu đến lớp.

Theo đó, cháu Vũ Thanh A., sinh ngày 27/9/2019, sống cùng bố mẹ tại thôn Quỳnh Đô, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Sáng 17/3, cháu A. được gia đình đưa đến nhóm lớp mầm non tư thục Phú An cách nhà khoảng 1km. Đây là buổi đầu tiên bé gái này đến lớp học.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.