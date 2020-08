Bé gái 2 tuổi đã biết đu dây, trượt ván, không ngờ từng sinh non chỉ nặng 1,4kg, nhiều lần bác sĩ nói "không qua khỏi"

Sinh non 28 tuần, bác sĩ nhiều lần nhắc gia đình "chuẩn bị tinh thần"

Chị Nguyễn Lý Hoài Trang (36 tuổi, sống tại Thủ Dầu Một, Bình Dương) kết hôn với ông xã người Mỹ và có một cô con gái tên Angelina Tường Vy, hơn 2 tuổi.

Nhớ lại hành trình có con của mình, chị Trang cho biết sau khi kết hôn, chị chuyển đến Tam Kỳ, Quảng Nam sinh sống vì ông xã của chị thích sống gần biển. Cuộc sống của hai vợ chồng rất bình yên và giản dị. Kết hôn được 2 tháng thì chị Trang có tin vui, hai vợ chồng rất mừng vì trước đó vẫn nghĩ cả hai đã lớn tuổi, chắc khó có em bé.

Tuy nhiên thai kỳ của chị Trang diễn ra không mấy suôn sẻ. Chị ốm nghén nặng, nôn liên tục suốt 3 tháng đầu. Ăn uống rất ngon miệng nhưng cứ ăn vào là lại nôn hết ra. Khi đi khám thai định kỳ, bác sĩ phát hiện chị có polyp ở cổ tử cung, mỗi lần nôn hoặc ho là polyp chảy máu. Điều này có thể khiến chị Trang sinh non nên bác sĩ khuyên vợ chồng chị quay về Bình Dương, ở gần gia đình, gần bệnh viện để nếu có xảy ra vấn đề gì thì còn nhanh chóng vào viện xử lý.

Tường Vy chào đời khi mới được 28 tuần, cô bé bị bác sĩ nhiều lần tiên lượng xấu.

Nghe lời khuyên của bác sĩ, vợ chồng chị khăn gói trở về Bình Dương. May mắn là sau đó polyp không bị chảy máu nữa, em bé phát triển tốt. Thế nhưng đến khi thai được 28 tuần, chị Trang thấy bụng gò nhiều, liên tục, đặc biệt là vào ban đêm. Ban đầu chị nghĩ là em bé đạp nhưng sau đó ngày càng gò nhiều hơn kèm theo dấu hiệu đau bụng lâm râm, đi tiểu ra máu nên ông xã đưa chị vào bệnh viện ở gần nhà để kiểm tra. Sau khi kiểm tra, y tá lập tức cho chị Trang nhập viện vì tử cung đã mở 2cm.

"Mình được truyền thuốc để giữ em bé, tiêm thuốc trưởng thành phổi. Thế nhưng rạng sáng hôm sau bụng đau quặn, mình biết con muốn ra ngoài sớm nhưng bác sĩ động viên cố gắng, giữ con được ở trong bụng thêm phút nào hay phút đó. Vì con nên mình cũng cố chịu những cơn đau không thể tả nổi.

Đến chiều tử cung mở 5cm, mình lên bàn đẻ, bác sĩ gọi gia đình vào thông báo tình hình xấu nhiều hơn tốt. Ông xã vừa nói chuyện với bác sĩ xong quay sang cầm tay mình, vừa khóc vừa hôn lên trán vợ. Cô y tá dặn mình không được rặn vì sẽ nguy hiểm cho bé nhưng con đã tự chui ra. Bác sĩ đến hỗ trợ kéo bé ra và thông báo bé nặng 1,4kg và đưa luôn sang phòng chăm sóc trẻ sinh non.

Sau 3 tháng được chăm sóc tích cực ở bệnh viện, Tường Vy đã hồi phục kỳ diệu.

Đến đêm, bác sĩ gọi gia đình báo tình hình bé diễn biến rất xấu phải chuyển gấp Nhi đồng 2. Bé bị nhiễm trùng máu, viêm phổi và nhiều bệnh của trẻ sinh non khác. Trong vòng 3 tháng nằm ở Khoa hồi sức sơ sinh, không dưới 5 lần bác sĩ tiên lượng bé không qua khỏi" - chị Trang nhớ lại.



Mỗi lần bác sĩ gọi gia đình vào là mỗi lần chị Trang đi không vững. Nhìn con dây dợ lằng nhằng khắp người, phải cắm ống thở, người phù lên vì truyền quá nhiều kháng sinh mà chị Trang xót xa, chỉ biết khóc.

Ba của bé mỗi lần vào thăm con được mấy phút đều đứng hát cho con nghe, vừa hát vừa khóc. Hai vợ chồng chị Trang đã trải qua những ngày tháng nhiều lần ôm nhau đứng khóc dưới mưa, cầu nguyện cho con gái bé bỏng tai qua nạn khỏi.

Hình ảnh hiện tại gây bất ngờ: Khỏe mạnh, xinh xắn, thông minh và cực kỳ hiếu động



Chị Trang dùng từ "kỳ diệu" để miêu tả diễn biến sức khỏe của con gái, mọi thứ dần thay đổi theo chiều hướng tốt lên mỗi ngày. Sau 3 tháng thì sức khỏe của Tường Vy bắt đầu ổn định. 3,5 tháng tuổi bé được tiến hành bắn laser mắt để điều trị bệnh về võng mạc. 4 tháng tuổi là bé được về nhà. Đến hiện tại, Tường Vy đã được hơn 2 tuổi, nặng 11,5kg và cao 84cm.



Hiện tại Tường Vy hơn 2 tuổi, rất xinh xắn, đáng yêu.

Cô bé thông minh, hoạt bát và ngoan ngoãn, luôn biết nói "xin chào" và "cảm ơn".

Sinh non khi mới 28 tuần và nhiều lần bị bác sĩ tiên lượng xấu nhưng nhìn hình Tường Vy hiện tại ai cũng bất ngờ. Cô bé rất hiếu động, nghịch ngợm leo trèo luôn chân tay. Ba của Tường Vy chưa muốn cho con đi học vì anh không muốn phải xa con những 8 tiếng đồng hồ mỗi ngày.

Chính vì thế nên Tường Vy vẫn đang ở nhà với bố mẹ. Mặc dù cô bé khá quậy nhưng vì bé đã vượt qua bao nhiêu khó khăn mới có thể ở bên cạnh bố mẹ nên vợ chồng chị Trang trân trọng điều đó, cả hai luôn cảm thấy may mắn, hạnh phúc khi được gần con chứ không thấy vất vả.

Tường Vy rất thông minh, có trí nhớ tốt, nhanh nhẹn, hoạt bát và thân thiện. Gia đình chị Trang bán quán ăn, mỗi ngày cô bé gặp rất nhiều khách ra vào và luôn nói chào mỗi khi khách đến, vẫy tay nói tạm biệt mỗi khi khách về. Ai cho thứ gì bé đều biết nói "thank you", biết "dạ" khi mẹ gọi và "no" khi không muốn ăn hoặc không muốn ai động vào người mình. Tường Vy hiểu được cả hai ngôn ngữ, bé nói tiếng Việt với mẹ và nói tiếng Anh với ba.

Mới hơn 2 tuổi nhưng Tường Vy đã trượt ván rất bạo dạn.

Tường Vy cũng rất hiếu động, leo trèo cả ngày không biết mệt.

Cô bé cũng rất ngoan ngoãn, bạo dạn, bị ngã thì sẽ tự đứng dậy và chỉ khi đau thật sự mới khóc nhưng cũng nín rất nhanh. Tường Vy còn được mẹ nhận xét là một "cô bé ngọt ngào" vì rất tình cảm. Bé thường ôm hôn ba mẹ nhiều lần trong ngày, khi ba mẹ bận thì tự chơi một mình, rất độc lập, không đòi hỏi.

Nhìn con khỏe mạnh, khôn lớn từng ngày, vợ chồng chị Trang vô cùng hạnh phúc và trân trọng những điều kỳ diệu mà cuộc sống đã ban tặng cho mình.