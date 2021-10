Mẹ bé gái bị bạn đánh xử lý sự việc thế nào?

Mới đây, sự việc một bé gái 2 tuổi bị bạn đánh đập dã man tại một trường mầm non tư thục trên địa bàn Bắc Giang đã khiến dư luận không khỏi phẫn nộ. Nhưng người xót xa và đau lòng nhất chính là bố mẹ của bé gái này. Sau khi phát hiện con bị đánh, mẹ bé đã chia sẻ dòng trạng thái đầy bức xúc. Chị cho biết mỗi lần xem lại video là một lần chị khóc nức nở vì thương con.

Bản thân chị cũng hoang mang vì không biết lỗi do cậu bé đánh con mình, do cô giáo hay do chính chị đã chọn sai trường ngay từ đầu. Theo bà mẹ này, mục đích cho con đi học sớm và lựa chọn trường tư vì muốn bé có môi trường giáo dục tốt hơn và giúp con dạn người, nhưng cuối cùng chuyện đau lòng này lại xảy đến. Bà mẹ không ngừng thắc mắc vì sao cô giáo để bé khóc lâu như thế rồi mới vào và vẫn không thể ngờ sự việc này lại xảy đến với đứa con mà chị chăm bẵm, yêu thương.

Được biết, sau khi sự việc xảy ra, phía nhà trường đã xin lỗi gia đình và mong muốn giải quyết theo hướng tình cảm. Thời điểm bé gái bị các bạn đánh, cô giáo đang đi lấy cơm cho các bé nên sự việc xảy ra là ngoài ý muốn muốn. Tuy nhiên, trách nhiệm ở đây phần nhiều thuộc về các cô khi không quản lý sát sao các con. Phía gia đình bé gái cũng đã yêu cầu nhà trường phải có những nội quy, hướng giải quyết cụ thể để không xảy ra những sự việc tương tự như vậy.

Gia đình có dự định sẽ đưa con gái đi kiểm tra, hiện tại tâm lý con vẫn tương đối ổn định và người mẹ đã tạm xóa status về thông tin con bị đánh. Theo thông tin mới nhất thì trường mầm non nơi xảy ra sự việc đã bị đình chỉ, phạt 3 triệu đồng và tạm dừng hoạt động để làm rõ, giải quyết sự việc.

Sự việc khiến bố mẹ của bé rất xót xa.

Phụ huynh nên làm gì khi con mình rơi vào trường hợp như vậy?

Hai luống ý kiến trái chiều đã nổ ra ngay sau khi sự việc xảy đến. Trong khi một số người người tức giận, nhất quyết đòi xử lý tới cùng thì một số khác cho rằng bố mẹ nên bình tĩnh, thương con nhưng cần giữ "cái đầu lạnh" để đòi lại công bằng cho bé. Quả thực, nếu rơi vào tình huống như trên, bố mẹ nào cũng sẽ vô cùng đau đớn, vừa thương con vừa bực tức các bé đã đánh con mình và cả cô giáo không làm tròn trách nhiệm trông dạy trẻ.

Trước tiên, nhiều người cho rằng cần phải giải quyết từ hướng nhà trường và cô giáo, yêu cầu các cô đưa ra lý do và cách giải quyết phù hợp. Tiếp theo, nên có một buổi nói chuyện với gia đình các bé đã có hành vi đánh con mình, yêu cầu các bé phải xin lỗi và không được phép tái phạm với các bạn khác sau này. Cuối cùng là suy nghĩ về việc chuyển trường và tìm hiểu kỹ một nơi khác thích hợp hơn cho con.

Bố mẹ đều có chung suy nghĩ rằng làm thế nào cho đúng, sẽ dỗ dành con, dạy con "một nhịn chín lành", hay dạy con nên đánh lại để không bị đánh lần sau? Một số phụ huynh cho rằng cần phải nói chuyện khéo léo vì có thể con đã bị tổn thương không chỉ về mặt thể xác mà còn là tinh thần. Có nhiều bé sau những lần bị bạn bắt nạt hay đánh đập sẽ nảy sinh cảm giác không muốn tới trường, sợ bạn bè và ảnh hưởng rất lớn đến những năm tháng đi học về sau. Bởi vậy, các con cần có sự đồng hành và dẫn dắt từ bố mẹ và thầy cô trong tương lai.

- Theo mình nên cho con nghỉ học một thời gian để bé ổn định và cân nhắc tới việc chuyển trường. Tại nơi mới hãy nói rõ với cô giáo về chuyện con đã từng bị đánh để các cô lưu tâm và không để sự việc như vậy tái diễn.

- Cân nhắc thật kỹ về việc lựa chọn trường học cho con, nhà trường ra sao, cô giáo thế nào, lớp có bao nhiêu trẻ và nên để các bé cùng lứa tuổi học chung một lớp, sự pha trộn các lứa tuổi sẽ dẫn đến nhiều trường hợp bất cập.

- Phụ huynh nên dạy con biết bảo vệ bản thân bằng cách không cho phép ai được động, chạm hay sờ vào cơ thể mình. Nếu tình huống đó xảy ra, trẻ có thể tìm cách để chống lại. Khi rơi vào trường hợp không thể chống cự, hãy la hét thật to rồi tìm người ứng cứu, đi kèm với đó là hành động chống cự để tự bảo vệ mình.

- Nếu trên lớp có người bắt nạt hoặc đánh mắng, lập tức báo với cô giáo hoặc nói với bố mẹ để tìm ra cách xử lý kịp thời.

Lớp học nơi xảy ra sự việc bé gái bị bạn đánh dã man.

Lời khuyên từ chuyên gia giáo dục

TS.NGƯT Nguyễn Tùng Lâm - Chủ tịch Hội đồng giáo dục, đồng sáng lập trường THPT Đinh Tiên Hoàng, Chủ tịch Hội Tâm lý Giáo dục Hà Nội cho hay: "Trước tiên gia đình bé gái cần giúp con chữa lành các vết thương trên cơ thể. Nếu tâm lý bé ổn định thì rất tốt, còn không cần phải đưa con đi khám hoặc gặp các chuyên gia tâm lý để bé không bị ảnh hưởng về sau. Về chuyện con bị đánh thì gia đình phối hợp với nhà trường cần làm rõ trách nhiệm của những người liên quan dựa trên các quy định của pháp luật".