Bé gái 14 tuổi trở về nhà sau 5 ngày mất tích, khai bị một thanh niên nhốt, hiếp dâm nhiều lần

Ngày 4/6, thông tin trên tờ Tuổi trẻ cho hay, tại một xã ven biển thuộc tỉnh Bến Tre đã xảy ra vụ việc gây xôn xao dư luận.

Theo đó, chị Lê Thị Kim Yến (ngụ xã An Đức, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre), mẹ của em L.Th.Q.N., kể lại sự việc như sau, khoảng 1 tuần trước đó, em N chạy xe đạp ra chợ gần nhà, xin đi một lát nhưng đến chiều vẫn chưa thấy về, gia đình lo lắng nên đã trình báo cơ quan chức năng.

Em N. trở về nhà sau 5 ngày mất tích - Ảnh: Báo Tuổi trẻ

Tuy nhiên khoảng 5 ngày sau đó, N trở về nhà, em kể bị một thanh niên dụ đi uống cà phê, sau đó bị đưa về nhà của người này và bị nhốt 5 ngày liên tục, không được ra ngoài.

N. cho biết được thả vào ngày 1/6. Trước khi bị giam giữ, N. ra chợ thì gặp một thanh niên tên S. (28 tuổi), người này rủ đi uống cà phê. Sau đó S. đã cho N. uống gì đó khá đắng. Cuối cùng, N. đã theo S. về nhà và bị giam giữ cho đến khi được thả ra.

Cũng theo N., trong những ngày bị S. giam giữ tại nhà, N. đã liên tục bị nam thanh niên này hiếp dâm.

Trao đổi trên báo chí, ông Dương Minh Tùng - Chủ tịch UBND huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre xác nhận có vụ việc nói trên.

Theo ông Tùng, qua báo cáo nhanh của công an, giữa em N. và S. có quan hệ yêu đương, chứ không phải bắt cóc. Tuy nhiên, do em N. chưa đủ tuổi thành niên nên vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Được biết, hoàn cảnh gia đình em N. khó khăn, thuộc hộ nghèo, mẹ bị thần kinh, cha mất.

Em N. hiện đang ở với bà và mẹ.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về sự việc.