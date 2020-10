Bé gái 12 tuổi đột tử vì tiếng chó sủa nên người chủ bị kết án tù, mãi 2 năm sau bản án bất ngờ được thay đổi

Ngày 23/10, trang ETToday đưa tin về kết quả giải quyết vụ đột tử của bé gái 12 tuổi họ Hoàng sống tại khu Quan Miếu, thành phố Đài Nam (Đài Loan).

Ngày 28/7/2018, bé Hoàng cùng 1 người bạn đi bộ đến trường thì bất ngờ bị một con chó lông đen đuổi theo. Cô bé bỏ chạy khoảng 90m thì đột tử, nằm im ngay bên đường.

Theo hồ sơ vụ án, khi nạn nhân đi ngang cửa nhà của anh Ngô thì một con chó lông đen bất ngờ lao từ trong nhà ra ngoài đường và đuổi theo bé Hoàng. Vì quá sợ hãi nên cô bé đã bỏ chạy tán loạn. Sau khi chạy được 90m thì cô bé đã tử vong ngay bên đường.

Khi mẹ bé Hoàng nhận được tin báo từ giáo viên rằng đứa bé không đến lớp, bà đã ngay lập tức trình báo cảnh sát. Qua điều tra, họ mới phát hiện cô bé đã bị một con chó lớn đuổi theo và đột tử trên đường đi học.

Hình ảnh bé Hoàng bỏ chạy được camera giám sát ghi lại.

Nơi bé Hoàng tử vong.

Theo kết quả giám định, nạn nhân tử vong do sợ hãi quá độ vì tiếng chó sủa, tử vong do phình to tâm thất phải dẫn đến viêm cơ tim, sốc tim. Trên cơ thể cô bé lúc đó có rất nhiều vết thương và tím bầm ở cằm, 2 đầu gối, khuỷu tay trái, cánh mũi trái. Pháp y nhận định, nếu đứa bé không bị con chó đuổi theo và sủa lớn thì cô bé vẫn còn sống.

Tuy nhiên, người chủ con chó lại một mực cho rằng chính bé Hoàng là người sai, bởi nếu cô bé không đi gần cửa nhà anh, không xâm phạm lãnh thổ của con chó thì sẽ không xảy ra sự việc trên.

Trong phiên tòa đầu tiên, anh Ngô, người chủ con chó trên đã bị kết án 6 tháng tù giam. Nhưng công tố viên cho rằng bản án này quá nhẹ và bác đơn kháng cáo của anh Ngô.

Đến phiên tòa trong tháng 9/2020, người chủ đã đạt được thỏa thuận với phía gia đình nạn nhân, bồi thường 180 nghìn Đài tệ (hơn145 triệu đồng) nên bản án cũ đã được thay đổi thành án treo. Nếu trong vòng 2 năm anh Ngô không bồi thường đầy đủ thì công tố viên có thể yêu cầu tòa án hủy án treo.

Nguồn: ETToday