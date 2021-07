Bé gái 11 tuổi may mắn được tìm thấy khi bị lạc trong rừng lúc đi tìm bố mẹ

Ngày 2/7, thông tin từ Công an tỉnh Sơn La cho biết, khoảng 20h tối 30/6, Công an huyện Bắc Yên trên đường công tác từ bản Làng Sáng, xã Háng Đồng về trụ sở xã, tổ công tác Công an xã Háng Đồng đã phát hiện một cháu gái người dân tộc Mông đi lang thang một mình trong rừng đặc dụng Tà Xùa (khu vực đầu bản Háng Đồng).

Dừng lại hỏi thăm, được biết bé gái tên Mỷ (11 tuổi, ở bản Háng Đồng C, xã Háng Đồng (cách hơn một giờ đi bộ trong rừng), bố mẹ cháu nghiện ma túy, thường xuyên bỏ đi khỏi nhà, do đói quá nên cháu đi tìm bố mẹ.

Bé gái bị lạc trong rừng được tổ công tác Công an huyện Bắc Yên kịp thời phát hiện đưa về trụ sở chăm sóc.

Đồng chí Thượng úy Hà Văn Nhuận, Trưởng Công an xã Háng Đồng cho biết khi tổ công tác gặp bé Mỷ thì cháu đang trong tình trạng lả đi vì đói và rất sợ hãi.

"Khi chúng tôi gặp cháu trong rừng thời điểm đó trời đã tối, nếu không may gặp phải đối tượng xấu thì không biết sẽ thế nào.

Sau đó, tổ công tác đã đưa cháu về trụ sở xã, mua đồ ăn, bố trí chỗ ngủ cho cháu. Đến chiều ngày 1/7, Công an xã Háng Đồng, huyện Bắc Yên đã liên hệ được với người thân đến đón cháu bé trở về nhà", Thượng úy Nhuận cho biết.