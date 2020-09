Bé gái 1 tuổi mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục, thủ phạm là cách mặc quần mà nhiều cha mẹ mắc

Theo trang QQ đưa tin, một bé gái mới 1 tuổi đến từ Hạ Môn (Trung Quốc), tên Tiểu Ly đã mắc bệnh lây qua đường tình dục. Một ngày, người mẹ khi tắm cho Tiểu Ly, phát hiện hậu môn của bé có 2 mụn nhỏ bằng hạt gạo. Người mẹ không quan tâm quá nhiều vì không thấy Tiểu Ly khó chịu. Không ngờ, theo thời gian, những mụn nhỏ không những không lặn mà ngày càng to và phát triển ngày càng nhiều. Gia đình hốt hoảng đưa Tiểu Ly đến bệnh viện, kết quả kiểm tra rất đáng kinh ngạc, đó là sùi mào gà.



Đứa trẻ còn nhỏ như vậy sao lại mắc bệnh này? Gia đình cô bé rất hoang mang. Thông qua tìm hiểu tỉ mỉ, bác sĩ cũng tìm ra cậu trả lời. Hóa ra chiếc quần thủng đũng mà Tiểu Ly mặc hàng ngày, đã khiến cô bé bị mắc bệnh lây qua đường tình dục. Khi mặc quần thủng đũng, phần dưỡi của trẻ tiếp xúc trực tiếp với thế giới bên ngoài, bình thường trong quá trình chơi, ngồi, bò, vi khuẩn, vi rút dễ dàng xâm nhập vào vùng kín của trẻ và gây nhiễm trùng. Câu chuyện của cô bé Tiểu Ly mặc dù xác suất xảy ra nhỏ, nhưng trường hợp này vẫn đáng để tất cả các bậc cha mẹ phải cảnh giác.

Quẩn thùng đũng chính là thủ phạm khiến bé gái mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục (Ảnh minh họa).

Cho trẻ mặc quần thủng đũng có 4 nguy hiểm khó tránh

Ở Việt Nam hiện nay thói quen cho bé mặc quần thủng đũng, khoét đũng không còn quá phổ biến. Nhưng với các gia đình có con nhỏ, đôi lúc trẻ tè hay ị ra, vì bận làm việc khác mà bố mẹ hay ông bà vẫn cho trẻ "thả rông" trong ít phút. Việc để trẻ cởi truồng hoặc mặc quần thủng đũng, vệ sinh vùng kín không thường xuyên cũng có thể tiềm ẩn những nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của bé như sau:

1. Muỗi đốt

Trẻ mặc quần thủng đũng, vùng kín, đùi, cộng với làn da mịn màng mỏng manh của trẻ, đơn giản là "bữa ăn ngon" mà các loại muỗi không thể bỏ qua. Đặc biệt khi trời nắng nóng, ở công viên hoặc các khu vui chơi của trẻ thường xuất hiện các loại côn trùng, như bọ ve, kiến ba khoang, những côn trùng này đều rất nguy hiểm đối với trẻ.

2. Tai nạn

Trẻ nhỏ khi đi thường hay bị ngã, hoặc ngồi xuống đột ngột, nếu ngã trên nền đất nhẵn, hoặc thảm trải sàn khả năng bị thương không cao, nhưng trong trường hợp bề mặt sắc nhọn, gồ ghề, hoặc vật không ổn định (chẳng hạn như thang máy chạy liên tục), chấn thương là không thể tránh khỏi.

Truyền thông đã đưa nhiều tin tức về vết thương phần dưới của trẻ sơ sinh do mặc quần thủng đũng: Vào năm 2019, một cậu bé 1 tuổi ở Tây An, mặc quần thủng đũng chơi cầu trượt dẫn đến mông bị bỏng, hay trường hợp cậu bé 1 tuổi ở Hồ Bắc bị ngã trên thang máy, do mặc quần thủng đũng dẫn đến bị kẹt và rách bao quy đầu.

Có thể mua cho con những chiếc quần mỏng, mát để mặc trong thời gian bỏ bỉm, tập cho bé thói quen đi vệ sinh tự chủ (Ảnh minh họa).

Ngoài việc dễ bị chấn thương bên ngoài, còn có một dạng chấn thương khác có lẽ nhiều người không ngờ tới, đó chính là "vết thương lòng" do bé vô ý gây ra, do không có lớp bảo vệ vùng kín nên khi bé tò mò về cơ thể, có thể sờ trực tiếp vào vùng kín để "khám phá".

3. Dễ bị nhiễm các mầm bệnh khác nhau

Trẻ bò, lê dưới đất là bản tính của trẻ, trong quá trình chơi, trẻ như "người lau nhà" đi đâu cũng dùng phần mông lau trên mặt đất, nếu trẻ mặc quần thủng đũng, các loại vi khuẩn, vi rút trong môi trường dễ dàng xâm nhập vào vùng kín của trẻ. Hơn nữa, hệ thống miễn dịch của trẻ chưa phát triển đầy đủ, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về hệ thống sinh sản và hệ tiết niệu. Ngoài ra, trẻ em thường không có ý thức vệ sinh sạch sẽ, việc gãi mông rồi dùng tay ăn là điều thường xuyên xảy ra, vô tình làm tăng cơ hội cho các loại vi khuẩn, vi rút xâm nhập cơ thể.

4. Không có lợi cho việc nuôi dưỡng thói quen đi vệ sinh đúng cách

Một trong những nguyên nhân khiến nhiều bậc cha mẹ mặc quần thủng đũng cho con là để con đi vệ sinh dễ dàng hơn. Thoạt nghe thì có vẻ hợp lý, nhưng lâu ngày, trẻ quen tiểu hoặc đi vệ sinh là lập tức ngồi xổm xuống để giải quyết, khi cần tập cho trẻ ý thức sử dụng nhà vệ sinh thì chắc chắn khó khăn sẽ tăng lên rất nhiều. Ngoài ra, việc tiểu tiện, đại tiện ở bất cứ đâu không chỉ là vấn đề cá nhân mà còn ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.