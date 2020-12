Bệ bồn cầu ở Mỹ thường "khuyết" 1 mảng, nhìn tưởng lỗi sản xuất hóa ra có dụng ý cả!

Nếu như bệ bồn cầu thông thường có dạng chữ O thì bệ bồn cầu công cộng ở Mỹ lại bị "khuyết" 1 mảng ở đằng trước, tạo thành hình chữ U. Trong các nhà vệ sinh công cộng tại Mỹ, bệ chữ U xuất hiện rất phổ biến nên rõ ràng đây không phải là 1 lỗi trong khâu sản xuất.



Thực tế, loại bệ này nhìn thấy "sai sai" nhưng hóa ra lại có dụng ý cả đấy! Tiêu biểu có thể kể đến 4 lợi ích tuyệt vời dưới đây.

Tiết kiệm nguyên liệu, giảm bớt giá thành

Công dụng đầu tiên và hiển nhiên nhất chính là bệ chữ U tiết kiệm nguyên vật liệu hơn so với bệ chữ O. Nhờ vậy, nhà sản xuất có thể giảm bớt giá thành, còn người mua cũng được lợi hơn khi giảm được chi phí.

Chịu lực tốt hơn

So với người châu Á, người Mỹ có thân hình to lớn hơn, số người béo chiếm đa số, nửa thân dưới "đồ sộ" hơn so với nửa thân trên. Nếu họ sử dụng bệ chữ O, toàn bộ trọng lực sẽ bị dồn vào giữa. Trong trường hợp bồn cầu được làm bằng nguyên liệu kém chất lượng, phần bệ rất có thể sẽ bị nứt, gãy.

Ngược lại, bệ chữ U sẽ phân đều trọng lực ra 2 bên, tránh được nguy cơ làm gãy hỏng bệ và khiến người dùng thoải mái hơn khi ngồi, rất phù hợp với những ai có cân nặng "quá khổ".

Độ an toàn cao hơn

Với loại bệ này, bạn có thể chùi rửa vùng dưới cơ thể sau khi "giải quyết nỗi buồn" mà không cần phải nhổm người dậy, không còn lo bị té ngã do tư thế đứng không vững, kém thoải mái. Vì lý do này mà bệ chữ U được đánh giá là có độ an toàn cao hơn so với bệ chữ O.

An toàn vệ sinh cho cá nhân hơn so với bồn cầu thông thường

Với bệ chữ U, bạn có thể ngồi lên bồn cầu thoải mái mà không sợ chỗ nhạy cảm chạm vào bệ. Theo Phó chủ tịch Hiệp hội nhà thầu cơ khí quốc tế - Lynne Simnick, loại bệ này giúp phái nữ chùi rửa sau khi đi vệ sinh mà không bị vướng bệ ngồi.

Tiếc rằng ở Việt Nam, bệ chữ U là sản phẩm không phổ biến trên thị trường. Dù vậy, chị em vẫn có thể bảo đảm an toàn vệ sinh cho cá nhân với 2 sản phẩm hỗ trợ dưới đây.