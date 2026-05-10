Bê bối hai lần bị bắt quả tang có hành vi nhạy cảm với học sinh, nữ giáo viên trẻ đối mặt án phạt nghiêm trọng

Nhà chức trách cho biết một giáo viên trung học tại bang Georgia hiện đang phải đối mặt với nhiều cáo buộc nghiêm trọng, bị lên án vì thực hiện hành vi quan hệ tình dục với học sinh ngay trong khuôn viên trường học.

Chi tiết các cáo buộc





Maris Nichols, 25 tuổi, giáo viên dạy môn sinh học tại Trường Trung học Alexander thuộc Douglas đã bị bắt giữ vào thứ Sáu vừa qua. Theo Văn phòng Cảnh sát trưởng, Nichols bị buộc tội với hai tội danh quấy rối, lạm dụng tình dục. Dựa trên lệnh bắt giữ mà đài 11Alive có được, các nhà điều tra xác định Nichols đã quan hệ tình dục với một học sinh trong ít nhất hai lần riêng biệt.

Lần thứ nhất: Được cho là xảy ra vào ngày 23 tháng 4, bên trong một tủ quần áo nằm giữa các lớp học tại Trường Trung học Alexander. Lần thứ hai: Được cho là diễn ra vào ngày 2 tháng 5, bên trong một chiếc xe Hummer đậu trên đường lái xe tại khu vực Douglasville. Các lệnh bắt giữ nhấn mạnh Nichols là người "có quyền giám sát hoặc kỷ luật" đối với học sinh này và là "một người ở vị trí đáng tin cậy".

Phản ứng từ phía nhà trường

Ngay sau khi sự việc bị phanh phui, hồ sơ của Nichols đã bị xóa khỏi trang web của nhà trường. Các bậc phụ huynh cũng đã nhận được cảnh báo về tình hình từ các cơ quan chức năng vào thứ Năm.

Trong một thông cáo chính thức, phía nhà trường bày tỏ sự "vô cùng bối rối" trước những cáo buộc này. Đại diện trường cho biết, khi khi có thông tin về hành vi sai trái bị cáo buộc, trường đã ngay lập tức mở cuộc điều tra. Sự an toàn của học sinh là ưu tiên hàng đầu. Hành vi bị cáo buộc là không thể chấp nhận được và vi phạm nghiêm trọng các tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp mà mọi giáo viên đều phải duy trì.

Hệ thống trường học cũng cam kết sẽ hợp tác đầy đủ với các cơ quan thực thi pháp luật cấp tiểu bang và địa phương để làm sáng tỏ vụ việc. Hiện tại, chưa công bố trạng thái việc làm cụ thể của Nichols hay các hình thức kỷ luật nội bộ đi kèm.