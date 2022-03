Bé 2 tháng nguy kịch, thở máy vì đắp tỏi... chữa COVID-19

Trẻ sơ sinh 2 tháng tuổi vào Bệnh viện đa khoa Hùng Vương cấp cứu trong tình trạng sốt cao 40 độ, li bì, co giật nhiều cơn kéo dài, tím tái, bỏng vùng bụng độ I. Kết quả test nhanh dương tính với virus Sars-CoV-2. Các bác sĩ đã nhanh chóng xử trí cấp cứu đặt ống nội khí quản thở máy và dùng vận mạch, an thần, kháng sinh. Sau khi được cấp cứu tích cực bé đã may mắn vượt qua giai đoạn nguy hiểm đến tính mạng.

Bệnh nhi được thực hiện các cận lâm sàng cần thiết và các bác sĩ đã tiến hành hội chẩn và thống nhất chẩn đoán: theo dõi Viêm não, màng não, Shock nhiễm khuẩn/ Nhiễm Corona Virus.

Khai thác tiền sử bệnh của bé từ gia đình cho biết trẻ bị COVID-19 ngày thứ 4, sốt cao, bú kém, ở nhà uống thuốc hạ sốt không giảm sốt, gia đình đã đắp tỏi vùng bụng của bé để chữa COVID và đắp lá vùng thóp để hạ sốt. Tuy nhiên tình trạng bé ngày càng nặng, sốt li bì, vùng bụng phồng rộp gia đình đã đưa bé đến Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương cấp cứu.

Bác sĩ trực tiếp cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân cho biết: “Bé nhập viện trong tình trạng rất nguy kịch, các bác sĩ phải chạy đua để có thể cấp cứu kịp thời. Với những bé sơ sinh khi mắc COVID-19 rất dễ chuyển biến nặng nếu không được theo dõi và chăm sóc kịp thời. Hiện tại tình trạng bé ổn định hơn và được chăm sóc đặc biệt”.

Bác sĩ cảnh báo với các bậc phụ huynh khi có con không may nhiễm SARS-CoV-2 nếu trẻ sốt cao không đáp ứng với thuốc hạ sốt, cần cho trẻ đến viện để được thăm khám và xử trí, ngoài tình trạng co giật do sốt, khi trẻ nhiễm virus corona dễ bội nhiễm vi khuẩn gây shock nhiễm khuẩn, hoặc bản thân virus corona có thể tấn công vào nhiều cơ quan đặc biệt nguy hiểm như: tim, phổi, thần kinh…

Đặc biệt không được dùng tỏi, lá thuốc hoặc bất cứ loại thuốc nào không được các bác sĩ khuyến cáo đắp hoặc cho trẻ uống.

Hãy cho trẻ nhập viện ngay khi nhiễm coronavirus mà có các triệu chứng sau:

- Sốt cao liên tục không đáp ứng với thuốc hạ sốt, co giật do sốt cao đơn thuần.

- Nhịp thở nhanh.

- Thần kinh: mệt, bỏ hoặc không ăn uống được, khó chịu, quấy khóc, ý thức giảm khó đánh thức.

- Dấu hiệu khác: tiêu chảy nhiều, nôn, mất nước rõ: mắt trũng, môi khô, khóc không có nước mắt.