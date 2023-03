Bay từ Scotland đến Mỹ hẹn hò lần đầu, cô gái phải vào đồn cảnh sát vì sai lầm của bạn trai

Khác hẳn với nhiều người, buổi hẹn hò đầu tiên đối với cô gái dưới đây có lẽ là một ác mộng mà cô chưa bao giờ nghĩ sẽ xảy ra trong cuộc đời mình.



Kerry Linney, đến từ Glasgow, Scotland mới đây đã đăng tải một video lên Tiktok chia sẻ về sự cố để đời trong lần hẹn hò đầu tiền. Cô gặp bạn trai hiện tại ở một câu lạc bộ rồi cả hai đã trao đổi phương thức liên lạc, yêu đương qua mạng với nhau. Kerry đã cất công di chuyển từ Glasgow đến Texas, Mỹ để có buổi hẹn hò chính thức đầu tiên với anh chàng.

Hai người có một buổi tối lãng mạn tại một nhà hàng và cùng nhau uống rượu. Cô gái chia sẻ mình đã uống cocktail và vài ly rượu whisky. Mặc dù uống khá nhiều nhưng cả hai sau đó vẫn quyết định lái xe motor về và hậu quả là tai nạn đã xảy đến.

Cô gái bay từ Scotland đến Mỹ để gặp bạn trai.

Kerry bị bất tỉnh khi va chạm xảy ra. Cảnh sát không thể xác định được ai là người có lỗi vì khi họ có mặt tại hiện trường, cả hai bị văng ra ngoài. Thế là họ đành đưa cả Kerry và người bạn trai về đồn. Xuất hiện trong trại giam ở Frisco, Texas, cô gái được đưa ra bàn với bộ trang phục màu da cam.

"Cảnh sát đứng trước mặt tôi và bảo tôi ngồi xuống để thẩm vấn. Đại loại là họ không thể chứng minh được ai đã lái xe vì chúng tôi không ở trên xe khi họ đến nơi. May mắn vì không có gì nghiêm trọng xảy ra, nhưng bị bắt tạm giam thì quả thật mọi chuyện đã rất nghiêm trọng", cô tiết lộ trong video.

Cảnh sát yêu cầu cô gọi điện cho người thân để có thể được giúp đỡ nhưng vì uống quá say, Kerry còn không nhớ ra điện thoại của mình đang ở đâu. Cô cho biết chỉ nhớ được số của 3 người bao gồm người yêu cũ, sếp và mục sư.

"Tôi cảm thấy vô cùng hoảng loạn và suy sụp vì đó là lần đầu tiên tôi đến trại giam. Tôi không ngừng khóc khi nghĩ về mớ hỗn độn mình có thể phải đối mặt", Tiktoker nói thêm.

Cô và bạn trai ngoại quốc cũng đã đường ai nấy đi

Thế là cô điên cuồng thử liên lạc các số điện thoại nhưng chỉ có người yêu cũ bắt máy. Cô càng thêm tuyệt vọng khi nhà tù thông báo rằng anh không thể bảo lãnh cho cô. May mắn thay Kerry được thả tự do vào sáng hôm sau khi bạn trai hiện tại đồng ý trả tiền nộp phạt vì hành vi lái xe khi say rượu.

Và đó cũng là lần liên lạc cuối cùng của cô và anh ta. Cô cho rằng bị tai nạn, tạm giam là điều tồi tệ nhất có thể tưởng tượng được trong hành trình từ Scotland đến Mỹ này. Kerry nói: "Tôi không thể hẹn hò lần nữa, không biết sẽ còn chuyện gì xảy ra với chúng tôi. Coi như vụ việc lần này là một lời cảnh báo kết thúc cho mối quan hệ này".

Có lẽ đó là một lựa chọn đúng đắn vì cô nàng đã tốn bao nhiêu công sức bay từ Scotland qua Mỹ nhưng thứ nhận lại chỉ có hoảng hốt và sợ hãi. Đó cũng là lời nhắc nhở cho nhiều cô gái rằng hãy luôn cẩn trọng trong tất cả tình huống khi đến các cuộc gặp mặt lần đầu với người yêu, hơn nữa lại là ở một nơi xa quê hương mình.