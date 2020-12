Mùa Đông lạnh giá, mùa Giáng Sinh, mùa Valentine và năm mới lại đến, hẳn sẽ có rất nhiều người tiếp tục gặm nhấm 1 "mùa độc thân" vì chưa tìm được ý chung nhân.

Lan - 1 nhân viên văn phòng mẫn cán sắp bước sang tuổi 30, vẫn "vườn không nhà trống" tự an ủi mình: "Tình yêu không thể vội vàng, thà độc thân nếu không gặp được đối tác phù hợp còn hơn lấy nhầm chồng. Thế nhưng nỗi cô đơn sau giờ làm việc hoặc cuối tuần là điều không thể tránh khỏi. Người ta nói rằng cách giải quyết tốt nhất là tự mình vượt qua nỗi cô đơn nhưng tại sao tôi vẫn cảm thấy trống vắng?".

Bàn luận 1 chút về vấn đề này xem nó có thực sự đáng sợ như những người độc thân đang lo lắng!

"Tận hưởng" sự cô đơn thực ra là một khả năng mà không phải ai cũng có thể rèn luyện được

Bạn có thể chịu đựng sự cô đơn? - "Tận hưởng" sự cô đơn thực ra là một khả năng mà không phải ai cũng có thể rèn luyện được.

Một ví dụ nhỏ như sau:

Câu chuyện thứ nhất: Ly từ nhỏ đã được chăm sóc rất kỹ. Mỗi khi cô ấy đưa ra những yêu cầu, cho dù vớ vẩn nhưng bố mẹ cũng miễn cưỡng chấp thuận. May mắn khi Ly cũng lấy được 1 người đàn ông coi cô như búp bê trong tủ kính. Cuộc sống không còn gì viên mãn hơn.

Bạn bè đều cảm thấy Ly được bao bọc như vậy, nếu một ngày cô ấy rời khỏi môi trường quen thuộc, liệu có khả năng thích nghi nổi không?

Câu chuyện thứ hai: An trái ngược với Ly. Vì bố mẹ cô phải làm việc vất vả nên ngoài chuyện phải tự chăm sóc bản thân An còn đỡ đần bố mẹ việc nhà dù tuổi còn nhỏ. Lên cấp 3, mỗi kì nghỉ hè cô lại đi làm thêm để vừa kiếm tiền vừa có kinh nghiệm sống. Sự vất vả theo cô đến khi bước vào hôn nhân. Vì An biết làm mọi việc nên chồng cô thường ỷ lại, dần trở nên vô tâm với vợ.

Nhưng tới 1 ngày, 2 cô bạn cũ vô tình gặp nhau tại 1 quán cafe. Cả An và Ly đều vừa ly hôn chồng, lý do cũng chỉ quanh quẩn "chúng tôi không hợp nhau", "tiếp tục quá mệt mỏi". Đoán xem ai sẽ thích nghi với cuộc sống cô đơn hậu ly hôn tốt hơn?

Chân lý cuộc sống: Càng cô đơn, bạn sẽ càng hạnh phúc!

Tại sao một số người có thể tận hưởng sự cô đơn? Và một số người sẽ rất khổ sở nếu họ bị người thân rời bỏ?

Thực ra một người có khả năng "tận hưởng" sự cô đơn hay không, liên quan rất nhiều đến sự đồng hành của gia đình và người thân.

Nếu người đàn ông bên cạnh có thể đáp ứng nhu cầu của chúng ta một cách kịp thời và thường xuyên, điều đó sẽ mang lại cho phụ nữ trải nghiệm cảm xúc tích cực. Khi trải nghiệm thoải mái này được lặp đi lặp lại liên tục, dần dần, trong lòng chúng ta sẽ có một sự "thỏa mãn sinh tồn".

Đây là lý do tại sao một số người có thể ở một mình mà không sợ cô đơn và trầm cảm. Đó chính là bởi "số" năng lượng của "sự hài lòng sinh tồn" bên trong của họ là rất cao.

Khi không có người khác đồng hành, an ủi hoặc định hướng, họ có thể tự chủ về tinh thần và tình cảm.

Ngược lại, giống như An, từ nhỏ thường xuyên một mình, tuy rằng bề ngoài độc lập nhưng thực ra trong lòng lại cảm thấy rất trống trải. Vì thiếu "sự thỏa mãn sinh tồn", những người phụ nữ như An sẽ luôn cần dựa vào người khác để đáp ứng sự thiếu hụt tình cảm trong tâm khảm.

Vì vậy, nếu một người quen ở một mình từ nhỏ, đời sống tình cảm độc lập không có nghĩa là người đó có thể phát triển khả năng vượt qua sự cô đơn. Sống một mình lâu dài không liên quan gì đến việc bạn có sợ cô đơn hay không...



Càng ít sợ cô đơn, thực tế, hạnh phúc càng dễ gặp!

Không có người yêu, chia tay, ly hôn hay bất cứ trạng thái độc thân nào, chỉ cần chúng ta tiếp tục sống tốt, tinh thần của chúng ta có thể được cải thiện tích cực. Nhà tâm lý học nổi tiếng người Anh Donald Winnicott từng nói: "Khả năng ở một mình là dấu hiệu quan trọng nhất cho thấy sự trưởng thành về mặt cảm xúc của một người" .



Có rất nhiều cô gái bước vào 1 mối quan hệ với mong muốn kiểm soát đối phương chặt chẽ. Mỗi lần bạn rơi vào tình yêu, bạn không thể tách anh ấy ra, lúc nào cũng muốn bên nhau không rời. Những người như vậy dù có đáng yêu mấy cũng khiến người bên cạnh cảm thấy sợ khi ở cùng lâu dài

Giới hạn thành công nhất là khi không có ai đồng hành, bạn cũng không cảm thấy buồn chán hay trống trải mà tự mình tận hưởng. Nếu đạt được đến "cảnh giới ấy", không có cuộc chia tay nào là đáng sợ đối với bạn.

"Cẩm nang" trau dồi khả năng vượt qua nỗi cô đơn suốt cả 4 mùa

Đầu tiên, bạn cần ngăn bản thân "sợ" ở một mình. Chỉ bằng cách này, bạn mới luyện cho chính mình mạnh mẽ. Hãy suy nghĩ tích cực rằng bạn đang có thứ tự do mà nhiều cô vợ khác thèm muốn.

Thứ hai, bạn có thể cố gắng tạo ra một số "trải nghiệm cô đơn" tốt cho bản thân. Quan trọng hơn, bạn cần tạo cho mình một sự tồn tại có thể đáp ứng, khẳng định hoặc xoa dịu bản thân kịp thời khi "có biến".

Cuối cùng, khi cần thiết, bạn cũng nên học cách kiên quyết từ chối việc người khác làm gián đoạn hoặc tham gia quá nhiều vào cuộc sống của bạn. Khả năng hòa hợp với bản thân là rất quan trọng. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống của chúng ta theo nhiều cách. Nó giải phóng chúng ta khỏi sự phụ thuộc tuyệt đối vào người khác, khiến chúng ta kiểm soát được cuộc sống của mình và không bị "lụy" vào đàn ông.

Cuối cùng, xin khẳng định, chúng ta vượt qua sự cô đơn không phải để tỏ ra mạnh mẽ mà để hoàn chỉnh bản thân hòa vào bức tranh muôn màu của cuộc đời này.

Trong nhịp sống hối hả của những năm tháng bình thường, không cần dựa dẫm vào 1 người đàn ông nào, dù chỉ có một mình, bạn cũng có thể có những khoảnh khắc quý giá làm tươi mới tâm hồn mình ở bất cứ giai đoạn nào.