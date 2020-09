Bầu trời Hà Nội chuyển tối sầm, đổ mưa nặng hạt sau chuỗi ngày oi bức trước khi chuyển mát từ ngày mai

Theo ghi nhận của chúng tôi, tại khu vực Hoàng Mai và lân cận lượng mưa lớn kèm theo gió và bầu trời u ám, dù còn chưa hết giờ làm việc nhưng nhìn ra ngoài, nhiều người ngỡ đã tầm hơn 19h tối.

CLIP: ghi nhận mưa lớn bất ngờ tại khu vực Hoàng Mai.

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia và Đài khí tượng Thủy văn (Bộ TN-MT), hiện nay, ở phía bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía nam. Dự báo, khoảng đêm nay (22/9), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh ở Bắc bộ.

Từ đêm nay, do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi áp cao lục địa ở phía bắc nên ở Bắc bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông với lượng mưa phổ biến 40 - 80 mm/24 giờ, có nơi trên 150 mm/24 giờ.

Bầu trời Hà Nội trước khi chuyển mưa được bao phủ bởi mây giông đen kịt. Ảnh: Facebook.

Theo thông tin từ Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, vùng mây đối lưu phát triển đang gây mưa dông trên khu vực các huyện ngoại thành Hà Nội như Hoài Đức, Chương Mỹ, Mỹ Đức. Vùng mây dông đang có xu hướng di chuyển về phía các quận nội thành Hà Nội.

Đến khoảng 15h30, vùng mây đối lưu này đã gây mưa rào và dông cho khu vực các quận Hà Đông, Nam Từ Liêm, Thanh Xuân, Hoàng Mai, Cầu Giấy sau đó lan sang các quận nội thành khác. Trong cơn dông có khả năng xuất hiện lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội: Ngày hôm nay 22/9 có lúc có mưa rào và giông, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ đêm nay có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Ngày 23.9 trời chuyển mát.



Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá ở cấp 1.