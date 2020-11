Bầu cử Mỹ: Kết quả chưa ngã ngũ, nhà đầu tư lo ngại

Theo họ, một kết quả như thế có thể mở đường cho một gói hỗ trợ đại dịch Covid-19 vào đầu năm tới, từ đó giúp thúc đẩy nền kinh tế, chi tiêu của người tiêu dùng và thúc đẩy tăng trưởng ngay cả khi số ca Covid-19 tăng trở lại ở Mỹ. Kịch bản này cũng đồng nghĩa thâm hụt lớn hơn trong ngắn hạn, đẩy lãi suất dài hạn lên cao hơn.



Dù vậy, diễn biến của cuộc bầu cử làm dấy lên khả năng Tổng thống Donald Trump tái đắc cử và Thượng viện vẫn do Đảng Cộng hòa kiểm soát. Giới đầu tư lâu nay vẫn ưa chuộng mức thuế thấp của ông Trump. Theo các nhà phân tích, sự chia rẽ thời nhà lãnh đạo này có thể đe dọa đến khả năng có được gói hỗ trợ Covid-19 nói trên. Dù vậy, theo trang Bloomberg, vẫn có ý kiến cho rằng một gói kích thích kinh tế nhỏ hơn vẫn có thể được tung ra thị trường nếu ông Trump tái đắc cử.

Một màn hình hiển thị chỉ số Nikkei tại một công ty ở thủ đô Tokyo - Nhật Bản hôm 4-11Ảnh: Reuters

Ngoài ra, nhiều nhà đầu tư còn lo ngại về tình trạng không chắc chắn thời hậu bầu cử trong trường hợp kết quả gây tranh cãi. "Cuộc bầu cử này có khả năng trở nên tồi tệ hơn nhiều so với cuộc tranh chấp năm 2000 do chính trường Mỹ ngày càng phân hóa. Nếu các tòa án không giải quyết được tranh chấp, kết quả sẽ phụ thuộc vào các cơ quan lập pháp và các quy định hiến pháp… Viễn cảnh này đe dọa khiến thị trường tiền tệ hoảng sợ và có thể khiến đồng USD bị tổn thất mạnh" - trưởng bộ phận phân tích thị trường tại Công ty Monex Europe Ltd. (Anh) Ranko Berich nhận định với Bloomberg.

Trước mắt, kết quả chưa ngã ngũ của cuộc bầu cử tổng thống Mỹ dường như không tác động tiêu cực đến thị trường chứng khoán châu Á hôm 4-11. Chỉ số chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương MSCI (không tính Nhật Bản) tăng 0,4% khi thị trường đóng cửa. Trong khi đó, chỉ số Nikkei của Nhật cũng tăng 1,7%.