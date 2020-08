Bầu bí lần 2 mà da dẻ vẫn căng bóng như soi gương, bí quyết của cô nàng 32 tuổi chỉ gói gọn trong 5 sản phẩm này

Có rất nhiều mẹ bầu đối diện với quá trình thay đổi nội tiết và bùng phát mụn, da thảm hại lắm luôn chứ chưa nói đến đoạn căng bóng, nhưng nhiều người nghĩ trong thời gian bầu bí thì không được dùng mỹ phẩm vì sợ ảnh hưởng đến sức khỏe thai sản, từ sự "mặc kệ" này mà sau sinh, nhiều chị em gặp phải tình trạng da lão hóa nhanh, thậm chí mụn cứ dày đặc lên khiến da xuống cấp nghiêm trọng.

Từ khi mang bầu, làn da của Thùy Dương cũng gặp phải tình trạng mụn nội tiết, tuy nhiên nhờ chăm sóc và dùng sản phẩm đúng cách mà làn da đã được cải thiện khá nhiều.

Nhưng trên thực tế, bản thân mình tìm hiểu thì có khá nhiều những sản phẩm đã được chứng nhận an toàn 100% trên da bà bầu, và lại vô cùng hiệu quả nữa. Hiện tại, mình tập trung vào các sản phẩm làm sạch da và cấp ẩm, dưới đây là 5 bảo bối đã giúp mình thoát khỏi tình trạng mụn nội tiết, thậm chí còn giúp da dẻ căng bóng hơn.

Lotion P50 PIGM 400 đến từ Biologique Recherche



Đây là chai tẩy da chết hóa học chứa cả AHA - BHA - PHA nồng độ siêu siêu nhẹ, bầu bí có thể duy trì dùng bình thường. Nếu không có chai lotion này thì thực sự khoan hãy nói tới các bước dưỡng da khác mọi người nhé. Chỉ khi được làm sạch sâu, loại bỏ tế bào chết, giữ da thông thoáng thì mụn mới giảm và mình dùng các sản phẩm dưỡng da sau đó sẽ phát huy được công dụng tối đa. Em này theo mình đã vài năm rồi và mình chưa có ý định thay đổi. Đừng nghĩ là bầu thì không được dùng các sản phẩm chứa BHA, quan trọng là sản phẩm đó nồng độ như thế nào thôi.

Serum trị mụn Active serum Is Clinical

Sản phẩm này này có kết cấu lỏng nhẹ, thấm nhanh, ko gây bết dính, ráo mặt. Mấy con mụn nội tiết sưng to sau vài ngày xẹp đi hẳn, đầu mụn đỏ cũng không còn, vết thâm mờ đi trông thấy. Da bầu bí thì mụn nội tiết mọc lên thực sự khó kiểm soát, nhưng mình sẽ hài hòa điều trị nó, không để nó thành bội nhiễm và ổ viêm lây lan rộng. Qua thời gian xáo trộn, mọi thứ sẽ lại ổn định thôi. Hãy nhớ là đừng để mọi thứ đến khi quá muộn, chữa trị vô cùng đau đớn và mất nhiều thời gian, công sức. Quan trọng đây là sản phẩm đặc trị mụn đã được FDA chứng nhận an toàn 100% đối với bà bầu. Nên các mẹ cứ thoải mái dùng nhé. Và 1 chú ý nữa là đừng bôi nó trên diện rộng, vì sẽ hơi khô da.

Serum Pro heal - IS Clinical

Đây là sản phẩm giúp mờ thâm, căng bóng và hỗ trợ trị mụn, se khít lỗ chân lông. Em serum siêu đỉnh này có chứa C và Retinol – cũng được FDA chứng nhận an toàn 100% trên da bà bầu, được cái chứng nhận này thì nó không hề tầm thường đâu nhé mọi người. Nhất lại là chứng nhận dành cho Retinol 1%. Mình dùng em này cho buổi sáng, đôi khi cả tối nữa. Ngoài việc mờ thâm rất nhanh, thì serum này giúp da vô cùng căng và mướt mịn. Bởi vì có C ở nồng độ 15%, nên da được thúc đẩy tăng sinh collagene tốt hơn. Tuy có nồng độ retinol 1% nhưng dùng trên da như không có chuyện gì xảy ra, ngay cả khi da mình đang dị ứng, mẩn ngứa, dùng cũng vô cùng dịu và mụn đỏ dị ứng bay mất tiêu nhờ chiết xuất từ Mushroom. Hoàn toàn không xảy ra tình trạng bong tróc da hay bỏng rát da đâu nhé. Nó còn hỗ trợ rất tốt trong việc khô cồi, tiêu sừng giảm mụn nữa, giúp da căng bóng và lỗ chân lông nhỏ lại. Bí mật của em này nữa là làm tăng hiệu quả của kem chống nắng lên 3,4 lần nếu dùng vào ban ngày đó.

Serum phục hồi và cấp ẩm Hydra Cool – IS Clinical

Mình được giới thiệu em Hydra cool này đầu tiên, trước cả chai Pro heal. Ban đầu cũng không quan tâm lắm về hãng này đâu, nhưng khi dùng lên da, và ngay sáng hôm sau, mình đã có cái nhìn khác hẳn. Chỉ sau 1 đêm, và sau 2 ngày. Da khỏi hẳn dị ứng, da phục hồi căng và mịn hơn, các vết mẩn biến mất sạch. Thế là mình lao vào tìm hiểu xem chai này như thế nào, hãng này như thế nào. Đây là chai chứa 5,5% B5 cao nhất trên thị trường hiện nay, và 25% Hyaluronic ở dạng phân tử siêu nhỏ. Nói thật là nó hơn tất cả các loại serum Medik8 hay Skinceuticals. Căng, trắng, sáng và khỏe mạnh là những gì mình cảm nhận được ở serum này ngoài khả năng phục hồi da siêu đỉnh, giảm đỏ ngay lập tức. Thêm nữa nó còn có Methol diệt vi khuẩn P-acnes gây viêm mụn đó. Bí quyết với làn da khô quắt như mình, là trước khi dùng Hydra Cool mình sẽ apply 1 serum cấp ẩm sâu trước, để da vừa căng, vừa mịn, vừa ẩm đủ.

Creme PIGM 400 – Biologique Recherche

Loại kem này giúp da căng bóng, hỗ trợ vấn đề sạm nám. Đây là hũ kem mình dùng vào ban ngày, để da luôn tươi trẻ và rạng rỡ nhưng lại không bí da và khô ráo da cả ngày, đây cũng chính là bí quyết để da nhìn lúc nào cũng căng bóng của mình. Sản phẩm Creme PIGM 400 này khi apply lên da có ánh ngọc trai nhẹ, khiến da sáng bừng và glow glow cả ngày. Ngoài ra, nó còn có thành phần làm sáng và giúp hỗ trợ bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời, khí hậu ô nhiễm, làm da sáng và đều màu hơn. Đây là lọ kem dưỡng mình yêu thích và dùng liền 3 năm nay, không muốn đổi loại khác luôn.

Mình rút ra kinh nghiệm rằng: Càng chăm kỹ thì mụn sẽ càng mau hết, vì vấn đề xuất phát từ bên trong cơ thể, nên mẹ bầu thường không thể tránh khỏi. Nhưng nếu mặc kệ, mụn sẽ thành ổ viêm, sẽ bội nhiễm và lan rộng. Lúc đó thực sự là thảm lắm. Nếu có thể, sau khi hết mụn chỉ còn thâm, các chị em có thể đắp mặt nạ masque PIGM 400 của Biologique Recherche để da căng bóng, soi gương được nhé. Loại mặt nạ này này thì siêu đỉnh rồi, mỗi cái đắt thôi. Chăm chỉ đi spa lấy sạch nhân mụn và cấp ẩm làm dịu nữa các nàng nhé. Và nhớ là thật vui vẻ, xinh đẹp, tập thêm bộ môn Yoga nhẹ nhàng để giữ sức khỏe, tinh thần thư thái suốt thai kỳ. Có như thế em bé mới phát triển mạnh khỏe nhất.