Bắt xu hướng ăn healthy chuẩn như Khánh Linh cùng bộ đôi dầu ăn 100% nguyên liệu tự nhiên Tường An Marvela

Theo "Cô em trendy", trào lưu ăn uống healthy không phải là mới trên thế giới và tại Việt Nam, nhưng ít người hiểu được tường tận, cũng như nắm rõ bản chất của trào lưu là gì. "Chuẩn tự nhiên mới chuẩn an toàn" là phương châm mà Linh theo đuổi: nghiêm ngặt tuân thủ các chế độ ăn uống để có sức khỏe và vẫn giữ được sắc vóc của mình.



Không chỉ có nguồn gốc thực vật, mà phải 100% nguyên liệu tự nhiên

Theo Khánh Linh, một điểm rất nhiều người tiêu dùng nhầm tưởng hay chưa hiểu rõ, đó chính là thực phẩm có nguồn gốc thực vật là chưa đủ, mà còn phải lưu ý đến yếu tố 100% nguyên liệu tự nhiên. Đây mới chính là yếu tố quan trọng để đạt "chuẩn an toàn".

"Bật mí với các bạn nhé, chuộng ăn clean-food (phương pháp ăn uống dinh dưỡng tự nhiên để giữ vóc dáng, tăng cơ giảm mỡ) nhưng để chế biến các món ăn thơm ngon, bổ dưỡng, đặc biệt là các món sử dụng dầu ăn mà không hại đến vóc dáng thì mình cũng cần có tips. Bí quyết ở đây chính là chọn những thứ hấp thụ vào cơ thể sao cho 100% nguyên liệu thuần tự nhiên." – cô chia sẻ.

Do đó, khi tự tay chế biến các món ăn mình yêu thích tại nhà, Linh thường chọn các nguyên liệu theo tiêu chí vừa có "nguồn gốc thực vật" nhưng phải "100% nguyên liệu tự nhiên", đặc biệt là khi chọn dầu ăn cho nấu nướng. Theo Linh, dầu ăn an toàn trong từ điển của cô là dầu ăn không cholesterol, có nguồn gốc thực vật và quan trọng nhất là "chuẩn tự nhiên". "Là "fan cứng" của hội "Yêu Bếp", nấu ăn là một niềm hạnh phúc giản đơn khi chính tay nấu cho gia đình, bạn bè của mình, tự mình tận hưởng và tìm thấy niềm vui trong căn bếp; mà tuyệt vời hơn là khi thấy mọi người thưởng thức những món ăn tươi ngon do mình làm ra" – cô tâm sự.

Dầu ăn Tường An Marvela – Định nghĩa mới cho "Chuẩn tự nhiên, chuẩn an toàn"

Khánh Linh cho biết, cô chọn bộ đôi Dầu ăn dinh dưỡng và Dầu đậu nành Tường An Marvela hoàn toàn mới trong gian bếp của mình. Cô bật mí, "Lý do hết sức đơn giản, vì bộ đôi Tường An Marvela này không chỉ có nguồn gốc thực vật, mà còn 100% nguyên liệu tự nhiên, không chứa các hóa chất và tạp chất, đúng "chuẩn an toàn".

Thêm vào đó, Dầu ăn dinh dưỡng Tường An Marvela được tăng cường vi chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe, bổ sung Vitamin A, E tự nhiên giúp sáng mắt và da; Dầu đậu nành Tường An Marvela rất giàu Omega 3-6-9 tốt cho tim mạch. Đặc biệt, bộ đôi dầu ăn Tường An Marvela thừa hưởng những điểm mạnh của dòng dầu ăn Tường An như không chất bảo quản, không Cholesterol và không Trans fat, an toàn cho sức khỏe gia đình.

Chủ động trong việc nắm bắt xu hướng "trendy" trong lối sống hiện đại và trong ăn uống healthy, Khánh Linh dễ dàng tận hưởng cuộc sống của mình tự nhiên và nhẹ nhàng nhất, chủ động kiểm soát cơ thể với những mục tiêu mình đặt ra và hạnh phúc với những gì mình đã và đang đạt được.

