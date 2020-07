Bắt trend sắc màu mùa hè nóng bỏng, Kia Morning cho ra mắt bộ sưu tập màu sắc nổi bật “cưa đổ” phái đẹp

Bắt nhịp xu hướng màu sắc hè 2020

Nếu như năm 2019, những gam màu neon trẻ trung và gam pastel nhẹ nhàng gây sốt thì năm nay những màu sắc tươi mới hứa hẹn sẽ "soán ngôi" một cách ngoạn mục. Đặc biệt, những gam màu như xanh lá tươi sáng (vivid green), xanh dương pastel (pastel blue), vàng mù tạt (mustard yellow), đỏ tươi sang trọng (flame scarlet) được ưa chuộng hơn cả trong mùa hè này.

Tại các buổi trình diễn tuần lễ thời trang Xuân – Hè 2020, bạn sẽ dễ dàng nhận ra sự hiện diện của 4 sắc màu nổi bật này trong nhiều bộ sưu tập của Gucci, Balenciaga, Moschino,... Không chỉ xuất hiện trên sàn diễn thời trang, các sắc màu vivid green, pastel blue, mustard yellow, red flame scarlet còn được đưa vào các sản phẩm, thiết bị điện tử như điện thoại hay phương tiện đi lại là xe ô tô,.... Nổi bật trong số đó phải kể đến Bộ sưu tập xe mới nhất của Kia Morning với 4 màu mới vô cùng "bắt trend": Shinny Red, Lime Light, Alice Blue, Honey Bee.

Lên đồ sành điệu với Kia Morning

Không chỉ đa dạng về màu sắc để lựa chọn, những gam màu mới của Kia Morning còn giúp chị em có thể có thể kết hợp nhiều phong cách thời trang khác nhau để đi làm, đi chơi… mà vẫn vô cùng thời thượng, hợp mốt.

Xanh Lime Light tươi mới

Xanh Lime Light luôn gợi cảm giác tươi tắn, đồng thời tăng thêm phần quý phái cho người diện và một chiếc xe màu xanh Lime Light sẽ khiến các nàng trở nên nổi bật giữa hè. Hãy mix những set đồ đơn sắc như áo crop top vàng pastel, quần short xanh blue... để tăng thêm sự trẻ trung và tạo điểm nhấn khi đi cùng Kia Morning xanh Lime Light khi dạo phố.

Alice Blue dịu dàng

Những cô nàng nữ tính, dịu dàng thường chọn cho mình màu xanh blue pastel trong xanh như bầu trời và đây là màu đang lên ngôi trong mùa hè năm nay. Với sắc xanh nhẹ nhàng, chiếc xe Kia Morning màu xanh dương pastel hợp với mọi phong cách của phái đẹp. Hơn nữa, đây cũng là sắc màu rất dễ để mix đồ. Diện một set đồ mang sắc đỏ đất hoặc trắng tinh khôi sẽ là lựa chọn hoàn hảo cho các nàng trong hè này.

Honey Bee nổi bật

Là một trong những tone màu luôn nằm trong top yêu thích của phái đẹp ngày hè, những năm gần đây sắc vàng honey đã trở thành "trend" và phủ sóng từ các sàn diễn thời trang đến cuộc sống thường nhật. Đặc biệt, vàng và trắng là bộ đôi ăn ý hài hòa. Sở hữu chiếc xe Kia Morning mang sắc vàng, bạn có thể mix trang phục màu trắng hoặc xanh rêu để làm tôn lên set đồ cũng như phụ kiện của mình khi đi làm, đi chơi.

Shiny Red quyến rũ

Với sắc đỏ mạnh mẽ, cá tính và quyến rũ khi mix thêm chút ánh kim, Kia Morning sẽ giúp bạn trở thành tâm điểm của mọi bữa tiệc khi mix đồ tone sour tone hay váy trắng, đen cơ bản. Để có một diện mạo cá tính hơn, các nàng có thể chọn các màu như xanh dương đậm, vàng tạo sự tương phản giữa trang phục và xe.

Không chỉ chinh phục hội chị em với bộ sưu tập xe đa dạng phiên bản, đủ các gam màu từ đỏ, xanh ngọc, xanh da trời, trắng, nâu, vàng, vàng cát,...để phái đẹp tha hồ lựa chọn theo sở thích, cá tính. Giờ đây, bộ sưu tập mới với 4 màu sắc siêu hot này lại một lần nữa "đốn tim" những cô nàng hiện đại, trẻ trung.

Ngoài thu hút phái đẹp bởi các sắc màu thời thượng, Kia Morning còn hấp dẫn khách hàng bởi những thế mạnh của một mẫu Hatchback đô thị. Không chỉ đa dạng với 3 phiên với cho các nàng lực chọn: Morning AT, Morning AT Deluxe, Morning AT Luxury, Kia Morning còn được lòng phái đẹp bởi kiểu dáng xe trẻ trung, thời trang, nổi bật với các đường vuốt cong sống động. Bên cạnh mức giá vô cùng hấp dẫn chỉ từ 299 triệu đồng, chị em đã có thể sở hữu chiếc xe Kia Morning số tự động với thiết kế nội thất tiện nghi, rộng rãi, tay lái tích hợp âm thanh và ghế da 2 màu thời trang với đường may tinh tế, tỉ mỉ.

Một ưu điểm nữa phải kể đến đó là Kia Morning được trang bị camera lùi cùng hệ thống chống bó cứng phanh. Đây là điểm hay của mẫu xe này, mang lại cảm giác tự tin, hỗ trợ phái đẹp tối ưu khi di chuyển trong các cung đường đô thị. Xe còn tích hợp hệ thống chỉ đường, giúp chị em dễ di chuyển trong thành phố mà không mất quá nhiều thời gian tìm đường. Đặc biệt, hệ thống giải trí trên xe còn có sẵn màn hình DVD cảm ứng để các nàng có thể thoải mái nghe nhạc, thư giãn khi cầm lái.

Màu sắc thời trang, kiểu dáng thời thượng, trẻ trung cùng những tiện nghi tuyệt vời, có thể nói Kia Morning chính là dòng xe "chân ái" dành cho phái đẹp hiện đại.