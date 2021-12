Bất thường đề thi tốt nghiệp THPT 2021: Bộ Công an đang điều tra dấu hiệu lộ, lọt đề thi

Liên quan đến bất thường của đề thi môn sinh học tốt nghiệp THPT 2021, tại cuộc họp báo của Bộ Công an chiều 28-12, trả lời câu hỏi của phóng viên Báo Người Lao Động, đại diện Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an) cho hay ngay sau khi dư luận, báo chí thông tin có dấu hiệu nghi vấn lộ, lọt đề thi, Bộ công an đã đề nghị Bộ GD-ĐT thành lập tổ công liên ngành vào cuộc xác minh.

Đại diện Bộ Công an cho biết cơ quan này đang điều tra, xác minh dấu hiệu lộ, lọt đề thi trong vụ bất thường đề thi tốt nghiệp THPT 2021 mà Báo Người Lao Động đã thông tin.

"Sau khi xác minh, làm rõ chúng tôi đã phát hiện một số tồn tại sơ hở trong ra đề và xây dựng ngân hàng đề thi của kỳ thi tốt nghiệp THPT. Chúng tôi đã có một số kiến nghị liên quan đến công tác thi và ra đề thi để kỳ thi những năm tới được tổ chức tốt hơn. Đồng thời chúng tôi cũng đang điều tra, xác minh dấu hiệu lộ, lọt đề thi" - đại diện Cục An ninh chính trị nội bộ cho biết.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động ngày 28-12, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn cho biết, ngay từ đầu tháng 8-2021, Bộ GD-ĐT đã chỉ đạo kiểm tra vấn đề này. Bộ đã chủ động phối hợp với Bộ Công an thành lập Tổ công tác chuyên ngành kiểm tra, đánh giá mức độ, tính chất những yếu tố liên quan, xác minh những nguyên nhân dẫn đến sự trùng lặp của nội dung ôn tập và nội dung câu hỏi được chuyên gia chuẩn bị cho ngân hàng đề thi.



"Thực tế suốt 4 tháng qua, Bộ GD-ĐT tích cực phối hợp với Bộ Công an làm việc chặt chẽ, nghiêm túc, khách quan. Bước đầu có kẽ hở đã khiến cho một vài cá nhân khai thác. Quan điểm xuyên suốt của Bộ GD-ĐT là nghiêm túc đánh giá, xử lý vi phạm và đánh giá khách quan tác động. Sẽ chấn chỉnh, có biện pháp xử lý cá nhân sai phạm" - Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn cho biết.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT cũng nhấn mạnh do liên quan đến con người, quy trình… nên việc xác minh, xử lý hết sức thận trọng, chưa thể cung cấp ngay và đầy đủ cho báo chí. Hiện cơ quan công an đang tích cực hoàn thiện hồ sơ vụ việc.

"Bộ Công an sẽ phối hợp với Bộ GD-ĐT để cung cấp thông tin đầy đủ và sớm nhất" - Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021, thầy Đinh Đức Hiền, giáo viên môn Sinh học tại Hệ thống giáo dục Học mãi (Hà Nội) khiến dư luận xôn xao khi đưa ra bằng chứng cho thấy nội dung ôn tập của thầy Phan Khắc Nghệ, Phó hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, giống đến trên 80% đề thi chính thức của Bộ GD-ĐT.

Sau đó, ngày 4-8, Bộ GD-ĐT đã thành lập tổ công tác liên ngành xác minh thông tin. Tổ công tác gồm: Bộ GD-ĐT (lãnh đạo các cục, vụ, thanh tra, các chuyên viên), Bộ Công an (A03, A05) và các chuyên gia môn sinh học.

Tổ chuyên gia nêu rõ dựa trên các tư liệu cho thấy có nhiều điểm bất thường. Theo đó, khi đánh giá số câu hỏi trùng và khác nhau giữa đề thô được chọn, đề duyệt chốt với nội dung ôn tập của thầy Nghệ cho thấy các câu hỏi trong 4 mã đề thô được chọn với các câu hỏi xuất hiện trong nội dung ôn tập của thầy Nghệ có sự trùng lặp rất lớn.

Đánh giá câu hỏi trong 4 mã đề duyệt chốt với các câu hỏi xuất hiện trong nội dung ôn tập của thầy Nghệ thì cho thấy trong tổng số 40 câu của từng mã đề duyệt chốt có 37 câu trùng (tỉ lệ 92,5%) với các câu trong nội dung ôn tập của thầy Nghệ…