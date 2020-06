Bắt tạm giam Phó chủ tịch huyện vì Đánh bạc

Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với 4 bị can về tội Đánh bạc theo quy định tại Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Trụ sở UBND huyện Hậu Lộc

Bốn bị can bị bắt tạm giam gồm Nguyễn Văn Long (SN 1969, trú tại khu phố Phú Cường, thị trấn Hậu Lộc) - phó chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc; Lê Duy Hưng (SN 1967, trú tại khu 5, thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc) - trưởng phòng tài chính UBND huyện Hậu Lộc; Trần Văn Hùng (SN 1974, trú tại khu phố Minh Hòa, thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc) - cán bộ chuyên môn kỹ thuật - kho K820, Cục kỹ thuật, Bộ tư lệnh Công Binh, Bộ Quốc phòng và Nguyễn Văn Đức (SN 1973, trú tại xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc) - giám đốc doanh nghiệp tư nhân Đức Xuân.

Trước đó, lúc 23h ngày 31/5, phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Thanh Hóa) đã bắt quả tang 4 đối tượng đang đánh bạc ngay tại trụ sở UBND huyện với hình thức đánh phỏm ăn tiền, thu giữ trên chiếu bạc 92 triệu đồng.