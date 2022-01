Bắt quả tang giang hồ thu tiền bảo kê chủ quán nhậu tại quán cà phê ở TP.HCM

Ngày 16/1, Công an quận Bình Tân, TP.HCM cho biết, đang tạm giữ với Nguyễn Hà (hay còn gọi là Hà Mát, SN 1968, ngụ tỉnh Bình Dương) để điều tra về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản".

Theo điều tra, Hà là đối tượng mang nhiều tiền án tiền sự và có nhiều đàn em hành nghề cho vay nặng lãi ở nhiều quận huyện tại TP.HCM. Từ năm 1986 đến 2000, Hà từng nhiều lần vào tù về tội "Cố ý gây thương tích". Sau khi ra tù gã tiếp tục cùng đàn em để hành nghề cho vay nặng lãi và bảo kê.

Quá trình này, Hà biết ông C. kinh doanh quán nhậu ở phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân nên tìm tới đặt vấn đề bảo kê và yêu cầu ông này phải trả 12 triệu đồng/tháng. Nếu ông C. không đồng ý thì Hà sẽ cùng đàn em đập phá không cho kinh doanh.

Tuy nhiên vào tháng 5/2021, tình hình dịch Covid-19 ở TP.HCM phức tạp nên quán ông C. nghỉ hoạt động. Đầu tháng 10/2021, TP chuyển sang trạng thái bình thường mới nên ông C. mở lại quán. Lúc này, Hà gọi điện đe doạ buộc ông C. phải đưa tiền bảo kê nếu không sẽ cùng đàn em tới đập phá, không cho kinh doanh.

Do muốn yên ổn làm ăn nên ông C. nhiều lần đưa cho Hà với số tiền là 12 triệu đồng/tháng. Tháng 1/2022, quán ông C. kinh doanh khó khăn không đủ tiền nên ông xin Hà thiếu tiền bảo kê. Hà không chịu và gọi điện đe doạ ông C. nếu không chung tiền thì sẽ đập phá quán không cho kinh doanh nên ông này đã làm đơn gửi công an.

Sáng 13/1, ông C. điện thoại xin thiếu tiền bảo kê thì Hà không chịu và hẹn tới quán cà phê ở phường Bình Hưng Hoà A nói chuyện đưa tiền. Trưa cùng ngày, ông C. tới điểm hẹn gặp Hà đưa 12 triệu đồng thì trinh sát công an ập vào khống chế bắt giữ cùng tang vật.

Qua làm việc, Hà thừa nhận hành vi như trên. Hiện công an đang điều tra mở rộng.

