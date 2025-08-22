Bắt nữ hộ sinh tuyền truyền phụ nữ sinh con tự nhiên, "ép" sản phụ tự chuyển dạ tại nhà suốt 2 ngày khiến bé trai tử vong

Oyebola Coxon (36 tuổi) hành nghề hộ sinh tư nhân. Trên mạng xã hội, trang cá nhân của Coxon có 40.000 người theo dõi - cô thường xuyên tuyên truyền về phương pháp sinh con thuận tự nhiên, bác bỏ y học hiện đại.

Tháng 10/2024, Coxon tham gia đỡ đẻ tại nhà cho một sản phụ ở Wallsend, New South Wales.

Tại đây, Coxon bị cáo buộc đã phớt lờ các dấu hiệu biến chứng trong quá trình sinh nở và lời cầu xin đến bệnh viện của người mẹ, thay vào đó, nữ hộ sinh bỏ mặc sản phụ trong cơn chuyển dạ suốt hai ngày.

Cho đến khi người phụ nữ được đưa đến Bệnh viện John Hunter ở Newcastle, bé trai đã được sinh ra bằng phương pháp mổ lấy thai khẩn cấp. Tuy nhiên, cảnh sát cho biết cả người mẹ và em bé đều gặp biến chứng y tế đáng kể. Kết cục đáng buồn đã xảy ra, em bé đã tử vong sau 8 ngày.

Nữ hộ sinh Oyebola Coxon bị bắt về tội ngộ sát sau khi gây ra cái chết của bé trai sơ sinh

Nữ hộ sinh có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội này thường xuyên đăng bài trên Instagram dưới tên Mamma Informata để quảng bá cho 'những ca sinh nở tích cực' và cảnh báo phụ nữ không nên nghe theo lời khuyên của bác sĩ.

Trong các video, cô khuyến khích phụ nữ sinh con tại nhà ngay cả trong những trường hợp có nguy cơ biến chứng cao. Coxon cũng khẳng định rằng bệnh tiểu đường thai kỳ không tồn tại và xét nghiệm máu cũng như siêu âm là không cần thiết.

Ngoài ra, Coxon cũng đã bán các khóa học trực tuyến có trả phí dành cho các bà mẹ tương lai 'về việc chuẩn bị sinh con và cho con bú'.

Qua cuộc điều tra về cái chết bất thường của bé trai sơ sinh, Coxon đã bị bắt và bị giam giữ tại Wallsend, New South Wales, vào ngày 14/8 vừa qua với tội danh ngộ sát và gây thương tích nghiêm trọng.

Sau đó, nữ hộ sinh được tại ngoại trước khi ra hầu tòa vào ngày 15/10 tới đây. Trong thời gian này, Coxon không được thực hành hoặc giáo dục bất kỳ người nào liên quan đến các ca sinh nở hoặc mang thai.

Vụ bắt giữ nữ hộ sinh đã gây phẫn nộ trên mạng khi những lời tuyên truyền thiếu căn cứ khoa học của Coxon và rất nhiều người theo thuyết sinh nở thuận tự nhiên đang gây hoang mang trong dư luận.

Theo NHS, cứ 50 phụ nữ ở Anh và xứ Wales thì có khoảng một người sinh con tại nhà.

Nữ hộ sinh thường tuyên truyền về phương pháp sinh con thuận tự nhiên và bán khóa học cho các phụ nữ

Theo một phân tích được công bố trên Tạp chí Y học Chu sinh, tại Hoa Kỳ, gần 50.000 ca sinh nở diễn ra bên ngoài bệnh viện vào năm 2023.

Việc sinh con tại nhà vốn dĩ gây nhiều tranh cãi vì thiếu sự chăm sóc chuyên biệt nếu có vấn đề nghiêm trọng xảy ra.

Nghiên cứu cho thấy những phụ nữ quyết định sinh con tại nhà nhưng cuối cùng phải đến bệnh viện. Tuy nhiên, điều này 'có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ sơ sinh'.

Năm ngoái, Học viện Sản phụ khoa Hoàng gia (RCOG) cũng cho biết : 'Sinh con tại nhà có sự hỗ trợ của nữ hộ sinh có thể phù hợp với những phụ nữ khỏe mạnh, ít nguy cơ, đang sinh con thứ hai trở lên. Ngược lại, đối với những phụ nữ sinh con đầu lòng, bằng chứng cho thấy việc sinh con tại nhà làm tăng nhẹ nguy cơ em bé đối diện với nhiều biến chứng y khoa nghiêm trọng.