Bắt người phụ nữ lừa vợ chồng giáo viên gần chục tỷ đồng ở Sài Gòn

Ngày 27/6, Công an TPHCM cho hay đã bắt tạm giam với Lê Thị Mỹ Hạnh (SN 1984, ngụ quận 3) để điều tra về hành "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Nạn nhân là cặp vợ chồng giáo viên đã về hưu là ông Đ.N.T (SN 1954) và bà N.T.N.B. (SN 1948, ngụ tại quận 3).



Vợ chồng giáo viên nghỉ hưu sập bẫy nữ quái dựng kế hoạch như phim

Theo điều tra, khoảg năm 2008, Hạnh về làm dâu của bà T. (là hàng xóm vợ chồng ông T. và bà B.). Hạnh thường xuyên trò chuyện với 2 vợ chồng giáo viên nên cả 2 cực kì quý mến nhau. Hạnh nhiều lần tâm sự với bà B..

Đầu năm 2015, Hạnh mượn bà B. 100 triệu đồng để hùn vốn kinh doanh trái cây. Sau đó 1 thời gian, Hạnh tiếp tục mượn bà B. số tiền là 750 triệu đồng để kinh doanh khách sạn.

Đầu năm 2016, bà B. hỏi số nợ thì Hạnh nói cho bà Trần Kim L. chủ tiệm vàng ở chợ Tân Định, quận 1 vay. Tuy nhiên, bà L. đi đánh bạc nên thua sạch nên Hạnh xin khất nợ. Một thời gian, Hạnh đem nhiều vòng vàng, nữ trang tới đưa cho bà B. và nói là bà L. gán nợ nên giao cho bà H. giữ làm tin. Sau đó, Hạnh tiếp tục mượn bà H. thêm 1 tỷ đồng.

Đối tượng Hạnh.

Mấy tháng sau, Hạnh gặp bà B. nói là bà L. buôn lậu vàng nên bị Công an quận 3 bắt và sắp được đưa ra xét xử. Trong quá trình bà L. làm việc với công an thì có khai ra rằng bà B. có giữ 1 số lượng nữ trang nhập lậu và sắp tới sẽ mời bà B. lên làm việc. Nghe xong, bà B. vội lấy số nữ trang, vàng đưa lại cho Hạnh.

Hạnh trấn an bà B. là đã lo cho người đóng thế bà làm việc với công an nên bà B. thoát tội. Sau đó, Hạnh tiếp tục lấy sim rác gọi cho bà B. xưng là Nguyệt luật sư của người đóng thế bà B.. Qua cuộc trò chuyện, Nguyệt nói người đóng thế bà B. khi làm việc với công an đã bị đánh, nhập viện cấp cứu nên đề nghị bà phải chi tiền để lo cho người này.

Nguyệt doạ, nếu bà B. không lo, người đóng thế khai ra thì công an sẽ tìm đến, bắt bà. Hoảng sợ, bà B. liên tiếp chuyển luật sư Nguyệt 350 triệu đồng. Thời gian này, Hạnh giới thiệu với bà B. một người tên Khang (tên thật là Dương Hoài Phong, ngụ tỉnh An Giang) là sếp của mình ở khách sạn mà Hạnh đang hùn vốn kinh đoanh.

Sau đó, Hạnh giả là Khang nhắn tín và cho người mang tới đưa cho bà B. biên nhận nội dung Hạnh uỷ quyền cho bà B. nhận cổ tức khoảng 3 tỷ đồng. Hạnh kể với bà B., được chia cổ tức 3 tỷ và uỷ quyền cho bà nhận. Hạnh tính đã nợ bà B. số tiền làg 2,1 tỷ đồng, yêu cầu bà khi nhận tiền thì cấn trừ, còn lại thì giữ cho Hạnh.

Người tên Khang liên hệ với bà B nói rằng, muốn nhận tiền phải bỏ ra 1 khoản để lo thủ tục. Bà B cả tin lại chuyển tổng cộng 880 triệu. Nhưng vừa nhận tiền xong, Khang nhắn tin cho bà B. hé lộ là mình cũng bị bắt trong vụ án chủ tiệm vàng Trần Kim L., nên không lấy được khoản cổ tức trong khách sạn.

Kẻ lừa đảo cặp vợ chồng giáo viên già gần chục tỷ đồng vô tình lộ diện

Bà B. hoang mang bởi nhiều chuyện khó hiểu xảy ra cho nên kể cho chồng. Ông T. đã cùng vợ có đơn tố cáo Hạnh. Lúc này, Hạnh xuất hiện và nói với 2 vợ chồng giáo viên già là đã lo xong nên được tại ngoại. Hạnh nói với 2 vợ chồng giáo viên già dừng việc tố cáo nếu không sẽ không lấy được cổ tức và cổ tức đến nay lên tới 6,1 tỷ đồng… Hai vợ chồng vẫn nhất quyết tố cáo Hạnh.

Sau đó, 1 người "lạ" mặc đồ công an tới nhà 2 vợ chồng nói là cán bộ công an phường 13, quận 3 và hỏi có biết vụ án của chủ tiệm vàng chợ Tân Định hay không? Vì câu hỏi này mà 2 vợ chồng càng tin tưởng nên không tố cáo Hạnh.

Sau vài ngày, 1 người gọi điện thoại cho vợ chồng ông T. bà B. nói tên là Thành là cán bộ Công an quận 3. Thành đề nghị 2 vợ chồng phải chi 30 triệu đồng để dàn xếp giúp không còn liên quan đến vụ án tiệm vàng ở chợ Tân Định. Thành còn hỏi là 2 vợ chồng có muốn nhận lại 6,1 tỷ đồng của Hạnh ở khách sạn hay không. Thành nói giúp và 2 vợ chồng phải đóng vào 3,2 tỷ đồng. Vợ chồng ông T. giao cho Thành 2,9 tỷ đồng thông qua 1 người khác.

Vài ngày sau, Hạnh lại xuất hiện làm nhiều giấy tờ giả danh các cơ quan công quyền thể hiện bà B. liên quan vụ án "buôn lậu vàng của Trần kim L" để đưa cho bà B. xem. Để tiếp tục màn kịch lừa đảo, Hạnh tới nhà của 2 vợ chồng giáo viên già kể lại những ngày bị tạm giữ.

Hạnh kể có trường hợp con của bà L. chủ tiệm vàng bị đánh tử vong trong giai đoạn điều tra. Vợ chồng ông T. lo sợ, nhờ Hạnh đứng ra giải quyết sao cho khỏi liên quan.

Tháng 7/2017, Hạnh tung chiêu nói là Thủ tướng đặc biệt quan tâm đến vụ án này nên sẽ đích thân vào kiểm tra. Từ sự hướng dẫn của Hạnh, vợ chồng ông T. phải chi thêm 200 triệu để lo lót. Việc giao tiền này thông qua 1 người lạ mà Hạnh điều đến.

May mắn, ông T. xem tin tức trên tivi, báo chí thấy Thủ tướng đang có chuyến công tác ở nước ngoài nên nghi ngờ. Biết bị lừa, vợ chồng ông T. quyết tố cáo Hạnh và đồng bọn. Khi điều tra, Công an xác định Hạnh không còn ở địa phương nên ra thông báo truy tìm. Mới đây, công an đã bắt giữ được Hạnh.