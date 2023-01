Bất ngờ với thân thế người trói tay chân, cưỡng hiếp phụ nữ tại nhà riêng

Ngày 12-1, Công an huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum vẫn đang tạm giam Trần Ngọc Vũ (SN 1985; trú tại thị trấn Sa Thầy) để điều tra hành vi "hiếp dâm" đối với chị T.T.Th (SN 1985, trú huyện Sa Thầy).



Hiện trường nơi chị T.T.Th bị đối tượng Trần Ngọc Vũ trói tay chân rồi thực hiện hành vi hiếp dâm

Trước đó, chị N.T.Th đã đến Công an huyện Sa Thầy trình báo bị đối tượng Trần Ngọc Vũ đột nhập vào nhà riêng, khống chế, trói tay rồi thực hiện hành vi hiếp dâm. Sau khi vào cuộc điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Sa Thầy đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Trần Ngọc Vũ.

Theo chị T.T.Th, vào ngày 10-8-2022, chị và Trần Ngọc Vũ kết hôn với nhau. Tuy nhiên sau đó giữa hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên chị T.T.Th đã gửi đơn xin ly hôn tới TAND huyện Sa Thầy. TAND đã tiến hành hòa giải nhưng không thành công. Trên giấy tờ hai người vẫn là vợ chồng của nhau.