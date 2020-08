Bất ngờ với nguyên nhân thật sự khiến năm xưa Châu Tinh Trì và Chu Ân "đường ai nấy đi", hóa ra không liên quan tới "người thứ 3" Mạc Văn Úy?

Có thể nói, dù sở hữu lịch sử tình trường khá ồn ào với không ít mỹ nhân nổi tiếng, nhưng Châu Tinh Trì trước sau vẫn chỉ thừa nhận duy nhất Chu Ân là bạn gái của mình. Tuy nhiên, dù mối tình thời đó có sâu nặng đến đâu thì cuối cùng cả hai vẫn phải "đường ai nấy đi".

Từng có không ít suy đoán về nguyên nhân chia tay, thế nhưng mới đây một phóng viên có tiếng tăm trong làng giải trí xứ Cảng thơm đã hé lộ nguyên nhân thật sự khiến Châu Tinh Trì và Chu Ân chia tay sau 3 năm mặn nồng.

Cụ thể, ngày 18/8 vừa qua, một phóng viên với nghệ danh "chú Chu" đã đăng tải đoạn video tiết lộ lý do Chu Ân và Châu Tinh Trì chia tay. Nguyên nhân là do vấn đề nhập cư thất bại của Châu Tinh Trì. Được biết, "Chú Chu" là người đã từng có nhiều năm "lăn lộn" trong làng giải trí và thậm chí còn quen biết với nhiều nhân vật tiếng tăm nên những thông tin do ông tiết lộ đều được hầu hết netizen tin tưởng.

Theo như lời kể, Chu Ân và Châu Tinh Trì sau khi quay xong bộ phim "Đại Thoại Tây Du" đã chuẩn bị trở về Hong Kong (Trung Quốc) để sắp xếp giấy tờ và làm thủ tục nhập cư sang Canada, cũng như kết hôn tại nước ngoài. Tuy nhiên vào thời điểm đó có người đã tố cáo Châu Tinh Trì tham gia đóng phim chỉ là hình thức thay xã hội đen rửa tiền. Kết quả kế hoạch nhập cư không thể thực hiện được và sau đó mỗi người một ngả. "Chú Chu" cũng bày tỏ, nếu như năm đó cả hai nhập cư thành công thì có lẽ Chu Ân và Châu Tinh Trì đến thời điểm hiện tại vẫn đang là vợ chồng.

Trong video, "chú Chu" cũng đã cho rằng: “Chu Ân sao lại có thể bỏ rơi Châu Tinh Trì chỉ vì vài sợi tóc của Mạc Văn Úy trên giường cơ chứ?". Câu nói được cho rằng đã gián tiếp phủ nhận tin đồn năm đó Chu Ân chia tay Châu Tinh Trì là vì Mạc Văn Úy chen chân vào.

Nguồn: Weibo